Fidan atashiriki mkutano wa Kamati ya Kimkakati ya Mkataba wa Makka

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na shirika la habari la Anadolu, Hakan Fidan, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, kesho Jumatatu atashiriki mkutano wa Kamati ya Kimkakati ya mfumo unaojulikana kama «Mkataba wa Ulinzi wa Pamoja wa Makka» huko Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia.

Yashar Guler, waziri wa ulinzi wa taifa wa Uturuki na Jenerali Selcuk Bayraktaroglu, mkuu wa staff ya jeshi la nchi hiyo pia watashiriki mkutano huu.

Inatarajiwa Fidan katika mkutano huu atawasilisha maoni ya Uturuki kuhusu mchakato wa kuanzisha muungano na hatua zijazo, na kutoa maoni kuhusu vitisho vilivyopo dhidi ya amani na utulivu katika Asia ya Magharibi, maendeleo ya kikanda na usalama wa njia za biashara za kimataifa.

«Mkataba wa Makka» ulitiwa saini tarehe 7 Agosti kati ya Uturuki, Pakistan na Saudi Arabia huko Makka, na lengo lake linalodaiwa ni kuimarisha usalama wa nchi tatu kwa njia ya kuzuia na ulinzi wa pamoja na kuunda suluhisho za kikanda kwa changamoto za usalama.

Mkutano wa kwanza wa Kamati ya Kimkakati ya kisiasa na ulinzi ya muungano huu pia ulifanyika tarehe 31 Agosti 2026 kwa mwenyeji Uturuki huko Istanbul.