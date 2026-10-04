Mwitikio wa Trump kwa matokeo ya uchunguzi mpya dhidi ya Republican

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Donald Trump, rais wa Amerika, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa kijamii unaojulikana kama Truth Social, katika kuhalalisha kushindwa kwake alidai: Uchunguzi daima umepuuza harakati ya «MAGA» (Tufanye Amerika iwe kubwa tena)!

Rais wa Amerika kisha alidai: Wanajaribu kuzuia ushiriki wa wapiga kura, lakini mimi mwaka huu nilishinda katika majimbo yote 7 muhimu, katika kura za jumla, katika asilimia 86 ya wilaya na katika asilimia 99 ya uchaguzi wa awali! Jina langu liko kwenye karatasi ya kura!

Hii wakati uchunguzi mpya wa New York Times/CNN ulionyesha kwamba Democrat katika majimbo 5 ambayo kwa jadi yanamilikiwa na Republican katika Seneti, mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa kati, wanashindana kwa ukali.

Democrat wanaongoza Alaska kwa pointi 7, Texas kwa pointi 6 na Ohio kwa pointi 3.

Kansas iko sawa na Republican wanaongoza Iowa kwa pointi moja.

Uchunguzi huu unaonyesha kutoridhika na Trump, uvamizi wa gharama kubwa wa Trump dhidi ya Iran, bei ya juu ya petroli na gharama ya maisha kama sababu kuu.