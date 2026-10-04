Paris: Shule 400 hadi 500 zitabaki zimefungwa baada ya maandamano ya hivi karibuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na The Guardian, waziri wa elimu wa Ufaransa leo Jumapili na kufuatia kuendelea kwa maandamano ya wanafunzi nchini humo alitangaza kwamba baada ya wiki moja ya mapigano kati ya polisi wa kuzuia ghasia na wanafunzi wa shule za sekondari yaliyotokea wakati huo huo na kupanuka kwa maandamano ya kitaifa kuhusu hali ya madarasa, shule 400 hadi 500 za sekondari zitabaki zimefungwa kwa sehemu au kabisa.

Edouard Geffrey, waziri wa elimu wa Ufaransa, alisema kwamba kwa sababu ya ghasia hizi, kufanyika kwa masomo "kutasimama kabisa au kwa sehemu."

Aliendelea kusema kwamba tangu kuanza kwa harakati hii, angalau watu 5000 ambao wengi wao ni vijana wamekamatwa na makumi ya watu wakiwemo wanafunzi na walimu wamejeruhiwa. Vyama vya wafanyakazi viliwataka walimu kugoma.

Maandamano ya wanafunzi wa Ufaransa yalianza karibu siku 10 zilizopita katika shule za viunga vya Paris kwa mada ya kuboresha hali ya elimu, uhaba wa walimu na madarasa yaliyojaa na katika kipindi kifupi yaligeuka kuwa wimbi la kitaifa; wimbi ambalo sasa kwa kufungwa kwa mamia ya shule, kuingia kwa wanafunzi na walimu na mapigano ya vurugu na polisi limepata vipimo vipya.