Azimio la chama cha Green cha Uingereza: Uzayuni unapaswa kushughulikiwa kama aina yoyote ya ubaguzi wa rangi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na vyombo vya habari vya Kizayuni Times of Israel, chama cha Green cha Uingereza na Wales katika kongamano lake la mwaka huko Brighton lilipitisha azimio linalofananisha uzayuni na ubaguzi wa rangi.

Azimio hili linalotaka kwamba uzayuni «ushughulikiwe kama aina nyingine yoyote ya ubaguzi wa rangi» lilipitishwa kwa kura 1022 za kuunga mkono dhidi ya kura 813 za kupinga.

Katika azimio hili imeelezwa kwamba uzayuni «kwa msingi wa utawala juu ya wengine, unatoa upendeleo kwa kundi moja la kikabila.»

Katika maandishi ya azimio imesemwa: Lengo la azimio hili ni itikadi ya kisiasa na utendaji wa uzayuni kama ulivyofafanuliwa, na si asili ya kidini au kikabila ya wale wanaoweza kujiona kuwa Wazayuni. Uzayuni, kwa mujibu wa ufafanuzi ulio juu, utashughulikiwa kama aina nyingine yoyote ya ubaguzi wa rangi na azimio hili litatekelezwa na kikundi cha kazi cha sera za kupinga ubaguzi wa rangi kwa namna inayofaa na kwa mujibu wa utaratibu wake wa kawaida.

Chama cha Green pia kinataka kuundwa kwa taifa la Palestina badala ya wakalia Wazayuni «na haki sawa kwa wote.»