El-Sisi: Tunapinga Uingiliaji Wowote wa Nje katika Masuala ya Nchi za Afrika

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA–, Ofisi ya Urais wa Misri imesema katika taarifa yake kwamba, katika mkutano uliofanyika katika mji mpya wa Alamein, Rais wa Misri Abdel Fattah El-Sisi na Abdel Fattah Al-Burhan, Mwenyekiti wa Baraza la Utawala la Sudan, walijadili maendeleo ya hali ya sasa nchini Sudan.

Katika mazungumzo hayo, El-Sisi alirejea kusisitiza uungaji mkono wa Misri kwa wananchi wa Sudan, huku akisisitiza dhamira ya Cairo ya kulinda umoja wa Sudan, mamlaka yake ya kitaifa, usalama wa eneo na taasisi zake za kitaifa.

Rais wa Misri pia alisisitiza kuendelea kwa juhudi za nchi yake katika ngazi za kikanda na kimataifa za kutafuta suluhisho la kisiasa litakalosaidia kumaliza vita nchini Sudan, kupunguza mateso ya kibinadamu yanayowakabili wananchi wa Sudan, kurejesha usalama na utulivu, na kuanza hatua za ujenzi na maendeleo.

Kwa upande wake, Abdel Fattah Al-Burhan alitoa shukrani kwa Misri kwa msimamo wake wa kuiunga mkono Sudan, akieleza kuwa msimamo huo unaakisi uhusiano wa kihistoria kati ya nchi hizo mbili. Aidha, alisifu msaada wa kisiasa na kibinadamu unaotolewa na Cairo, pamoja na kuwapokea maelfu ya raia wa Sudan waliolazimika kuondoka nchini mwao kutokana na vita.

Mwenyekiti huyo wa Baraza la Utawala la Sudan pia alisisitiza umuhimu wa kutokulinganisha taasisi halali za serikali ya Sudan na makundi yenye silaha ya waasi au taasisi zinazofanana nayo, huku akiupongeza msimamo wa Cairo katika suala hilo.

Katika hotuba yake kwenye Mkutano wa Nane wa Mashauriano wa viongozi wa Afrika uliofanyika katika mji mpya wa Alamein, El-Sisi alisisitiza tena msimamo wa Cairo wa kupinga aina yoyote ya uingiliaji wa nje katika masuala ya ndani ya nchi za Afrika.

Alisema kuwa kuheshimu mamlaka ya nchi, umoja wake na usalama wa mipaka yake ni misingi muhimu ambayo haiwezi kupuuzwa katika juhudi za kufikia utulivu barani Afrika. Aidha, alisisitiza kuwa mahusiano kati ya nchi yanapaswa kujengwa kwa msingi wa kuheshimiana na kuepuka sera zinazotanguliza maslahi binafsi.

Kuhusu suala la maji, El-Sisi alisema kuwa Misri inatambua umuhimu wa suala hilo na ulazima wa kusimamia rasilimali za maji kwa kuzingatia sheria za kimataifa na kupitia uratibu kati ya nchi mbalimbali, ili kuhakikisha hakuna nchi inayodhuriwa.

Alisisitiza kuwa kila nchi ina haki ya kutumia rasilimali zake za maji kwa sharti kwamba matumizi hayo hayawasababishii madhara nchi nyingine, akiongeza kuwa ushirikiano katika usimamizi wa mito inayovuka mipaka ya nchi unapaswa kuzingatia sheria za kimataifa.

Aidha, El-Sisi alieleza kuwa bara la Afrika lina rasilimali nyingi na utajiri mkubwa wa watu, hivyo kuna umuhimu wa kuliondoa bara hilo katika hali ya kuwa mzalishaji wa malighafi pekee, na badala yake kujenga minyororo jumuishi ya uzalishaji na kuongeza thamani ya rasilimali ndani ya bara.

Pia alitoa wito wa kuhuishwa kwa Eneo Huru la Biashara la Bara la Afrika (AfCFTA) kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi za bara hilo. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa kiuchumi ni miongoni mwa nyenzo muhimu za kuimarisha amani.

Rais wa Misri pia alisema kuwa ujenzi upya wa nchi zilizoathiriwa na migogoro ni sehemu muhimu ya mchakato wa kuimarisha amani na usalama barani Afrika, na akarejea dhamira ya Misri ya kuunga mkono juhudi za ujenzi upya katika nchi zilizoathiriwa na vita.

Mkutano wa Nane wa Mashauriano wa Umoja wa Afrika ulianza Jumapili katika mji mpya wa Alamein chini ya uenyekiti wa El-Sisi, ukishirikisha viongozi kadhaa wa Afrika.

Aidha, El-Sisi anatarajiwa kushiriki katika Mkutano wa Mashauriano wa Alamein, unaowakutanisha viongozi wa Misri, Eritrea, Sudan na Somalia kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali ya kikanda.