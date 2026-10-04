Yemen: Jeshi la Yemen Lafanikiwa Kushambulia na Kuwafukuza Wanamgambo wa Saudi Arabia kutoka Mashariki mwa Al-Jawf

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, msemaji wa Jeshi la Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, amesema kuwa vikosi vya Yemen vimefanikiwa, kwa mujibu wa kauli yake, kuwashambulia na kuwafukuza wanajeshi wa Saudi Arabia kutoka maeneo ya mashariki mwa mkoa wa Al-Jawf, baada ya jaribio la kusonga mbele kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya Yemen kushindwa.

Saree amesema kuwa operesheni hiyo ilisababisha, kwa mujibu wa taarifa yake, kuteketezwa kwa idadi kubwa ya magari yaliyokuwa katika vituo vya wanajeshi wa Saudi Arabia, pamoja na kuuawa na kujeruhiwa kwa makumi ya wanajeshi. Aidha, amesema vikosi vya Yemen viliendelea kuwafuatilia na kuwafukuza wanajeshi waliosalia katika maeneo ya jangwa ya Al-Jawf.

Ameongeza kuwa vikosi vya Yemen vilishambulia mikusanyiko hiyo kwa kutumia makombora ya balestiki na ndege zisizo na rubani.

Saree pia amewapongeza wakazi wa mikoa ya Al-Jawf na Ma'rib, akieleza kuwa wameendelea kusimama pamoja na wananchi wa Yemen na vikosi vya jeshi katika kukabiliana na hatua za kijeshi za Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa Saree, wakazi wa mikoa hiyo miwili wamechangia kuzuia kile alichokiita harakati za maadui, pamoja na kuvuruga mipango na maandalizi yao.

Msemaji huyo wa Jeshi la Yemen alihitimisha taarifa yake kwa kusema kuwa matukio hayo yanaakisi, kwa kauli yake, “Yemen huru na yenye heshima.”

Kwa upande mwingine, Saudi Arabia imekuwa ikihusika katika mzozo wa Yemen kwa miaka kadhaa, huku mashambulizi na mapigano yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mzozo huo umeendelea kuwa chanzo cha madhara makubwa ya kibinadamu kwa raia.

Wakati huohuo, vikosi vya Yemen vimeendelea kutangaza mashambulizi dhidi ya maeneo na vituo vya kijeshi vinavyohusishwa na Saudi Arabia, yakielezwa na upande wa Yemen kuwa ni sehemu ya mwitikio wao dhidi ya hatua za kijeshi za Saudi Arabia nchini Yemen.