Jeshi la Yemen Ladaiwa Kukabiliana na Vikundi Viwili vya Kijeshi vya Saudi Arabia katika Anga ya Taiz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, Saree amesema kuwa operesheni hiyo ya kukabiliana na ndege hizo ilitekelezwa kwa kutumia makombora ya ardhini kwenda angani yaliyotengenezwa nchini Yemen.

Katika mfululizo wa operesheni za kijeshi za Jeshi la Yemen, msemaji wake, Brigedia Jenerali Yahya Saree, pia ametangaza leo kutekelezwa kwa operesheni mbili maalumu za mashambulizi zilizolenga kampuni ya Aramco mjini Riyadh na eneo la Khurais.

Jeshi la Yemen linaendelea kutangaza mashambulizi dhidi ya vituo muhimu nchini Saudi Arabia na mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia nchini Yemen, likieleza kuwa mashambulizi hayo ni mwitikio kwa hatua za kijeshi za Saudi Arabia. Wakati huohuo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, Saudi Arabia inaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia katika mikoa ya Sanaa, Sa'dah, Taiz, Hajjah na Ma'rib.