Amin wa Sayyid Asiyejulikana Sana wa Hizbullah: Shahidi Sayyid Hashim Safi al-Din, Mhimili wa Moyo wa Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, leo, tarehe 12 Mehr (4 Oktoba), inaadhimishwa kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Sayyid Hashim Safi al-Din, mmoja wa viongozi waliojitolea na wenye ushawishi mkubwa katika nyanja mbalimbali za Hizbullah, ambaye hata hivyo alipendelea kubaki mbali na umaarufu.

Alishika nafasi ya uongozi wa Hizbullah kwa kipindi kifupi sana, lakini kilichokuwa na umuhimu mkubwa. Kwa muda wa siku sita, uwepo wake katika uongozi uliwapa moyo na kuwatia matumaini wafuasi wa Muqawama na wapiganaji wa Hizbullah.

Hata hivyo, shughuli zake hazikuishia hapo. Katika siku hizo sita na hata kabla yake, Sayyid Hashim alifanya mawasiliano mapana na watu mbalimbali na kuchukua hatua katika eneo la usalama na ulinzi wa taarifa, ikiwa ni pamoja na kuchukua baadhi ya majukumu yaliyokuwa yakitekelezwa na Sheikh Nabil Qawuq. Aidha, alishiriki katika shughuli na mipango mbalimbali ya kijeshi na kiusalama kwa ushirikiano na Sheikh Naim, hatua ambazo zilichangia katika kurejesha muundo wa ndani na kuendeleza shughuli za Hizbullah.

Kuzaliwa na Masomo

Sayyid Hashim Safi al-Din alizaliwa mwaka 1964 katika eneo la Deir Qanoun al-Nahr, kusini mwa Lebanon, katika familia iliyokuwa na ushawishi na inayojulikana katika jamii.

Akiwa kijana, alikwenda Qom, Iran, kwa ajili ya kusoma elimu za Hawza. Kabla ya kwenda Qom kwa masomo ya dini, alimuoa binti wa Sayyid Muhammad Ali Amin, aliyekuwa miongoni mwa wajumbe wa Baraza Kuu la Kiislamu la Mashia nchini Lebanon.

Uhusiano na Urafiki na Sayyid Hassan Nasrallah

Sayyid Hashim alisoma pamoja na Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah katika Hawza ya Najaf al-Ashraf na baadaye katika Hawza ya Qom, akijifunza masomo ya teolojia na elimu za dini.

Mwaka 1994, Sayyid Hassan Nasrallah alimwita arudi Lebanon. Sayyid Hashim pia alikuwa na uhusiano wa kifamilia na Sayyid Hassan Nasrallah.

Kwa muda mrefu, jina lake halikujulikana sana katika siasa za Lebanon. Hata hivyo, kutokana na hatua za kiusalama zilizochukuliwa kwa ajili ya kumlinda Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Hashim alianza kujitokeza kama mwakilishi wa Katibu Mkuu katika hafla mbalimbali za Hizbullah, ikiwemo mazishi ya wapiganaji wa Muqawama waliouawa.

Kiongozi wa Pili wa Hizbullah

Sayyid Hashim Safi al-Din alikuwa mwanachama wa Hizbullah tangu kuanzishwa kwake mwaka 1982, na kuanzia mwaka 1994 aliongoza Baraza la Utendaji la Hizbullah, akisimamia shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii za taasisi hiyo.

Sayyid Hashim, pamoja na Sayyid Hassan Nasrallah na Imad Mughniyeh, walielezwa kuwa sehemu ya “duara kuu” la Hizbullah. Mughniyeh alihusishwa zaidi na masuala ya kijeshi, Nasrallah na uongozi wa kisiasa, huku Safi al-Din akihusika zaidi na usimamizi na uendeshaji wa taasisi. Uongozi wa Baraza la Utendaji ulihesabiwa kuwa miongoni mwa nyadhifa muhimu katika muundo wa Hizbullah.

Kwa sababu ya nafasi yake katika kuimarisha muundo wa Hizbullah na umuhimu aliopewa ndani ya Muqawama, katika mkutano wa Baraza Kuu la Muqawama la Lebanon mnamo Oktoba 2008, Sayyid Hashim Safi al-Din alichaguliwa kuwa mrithi wa Sayyid Hassan Nasrallah katika nafasi ya Katibu Mkuu wa shirika hilo.

Mwaka 2017, jina la Safi al-Din liliwekwa katika orodha za ugaidi za Marekani na Saudi Arabia, hatua iliyohusishwa na nafasi yake katika shughuli za Muqawama nchini Lebanon na misimamo yake ya wazi dhidi ya Israel.

Misimamo ya Shahidi Safi al-Din Dhidi ya Israel na Marekani

Ushiriki wake wa mara kwa mara katika mazishi ya makamanda na wapiganaji, kumbukumbu za mashahidi na shughuli mbalimbali za Hizbullah uliambatana na misimamo yake ya wazi dhidi ya Israel na kuunga mkono suala la Palestina.

Katika hotuba zake, pamoja na kueleza misimamo ya Hizbullah, alisisitiza kuendelea kwa Muqawama dhidi ya Israel.

Mwaka 2017, akijibu shinikizo la Marekani dhidi ya Hizbullah, Safi al-Din alisema: “Serikali hii yenye wazimu na isiyo na utulivu ya Marekani chini ya uongozi wa Trump haiwezi kuidhuru Muqawama.” Alisisitiza pia kuwa hatua kama hizo zingeimarisha azma ya Hizbullah.

Katika moja ya hafla za mazishi ya makamanda wa Hizbullah, akijibu vitisho vya Israel, alielekeza ujumbe kwa upande huo akisema: “Ajiandae kwa kulia na kuomboleza.” Kauli hiyo ilikuwa sehemu ya msimamo wake mkali dhidi ya Israel na kusisitiza kuendelea kwa njia ya Muqawama.

Mnamo Julai 2018, katika hafla ya kumbukumbu ya Vita vya Siku 33 huko Nabatieh, Safi al-Din alizungumzia suala la Palestina na kusisitiza kwamba hakuna nchi inayoweza kuamua mustakabali wa eneo hilo bila uwepo wa Muqawama.

Alitaja maeneo kuanzia Yemen hadi Iraq, Syria, Lebanon na Palestina kuwa sehemu ya jiografia ya mustakabali wa eneo hilo, akisisitiza kwamba Muqawama utaendelea kuwepo katika maeneo hayo. Pia alihusisha kushindwa kwa mipango ya Marekani na Israel katika eneo hilo na Muqawama pamoja na mabadiliko yaliyotokea katika uwanja wa mapambano.

Baada ya kuanza kwa vita vya Gaza mwezi Oktoba 2023, Safi al-Din alieleza tena kwa uwazi msimamo wa Hizbullah wa kuunga mkono Muqawama wa Palestina.

Katika mkutano uliofanyika katika kitongoji cha kusini mwa Beirut, aliwaambia wapiganaji wa Muqawama wa Palestina: “Silaha na makombora yetu yako pamoja nanyi,” akisisitiza kwamba Hizbullah ilisimama pamoja na Wapalestina.

Ushiriki wa Safi al-Din katika hafla na shughuli za Hizbullah haukuwa wa kiitifaki pekee; alitumia majukwaa hayo kusisitiza kuendelea kwa Muqawama, kukabiliana na Israel na kuunga mkono suala la Palestina.

Baada ya vita kati ya Muqawama wa Lebanon na Israel, vilivyotokea katika muktadha wa vita vya Gaza, nafasi ya Safi al-Din ilionekana zaidi kama mmoja wa viongozi waliotoa msaada na uungaji mkono kwa Muqawama na Sayyid Hassan Nasrallah.

Kuuawa Shahidi: Siku Chache Baada ya Mwenza Wake wa Muda Mrefu

Baada ya kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah tarehe 6 Mehr 1403 Hijria Shamsia (27 Septemba 2024), baadhi ya vyombo vya habari vilimtaja Sayyid Hashim Safi al-Din kuwa Katibu Mkuu mpya wa Hizbullah. Hata hivyo, Hizbullah haikuthibitisha taarifa hiyo wakati huo, ikihusisha suala hilo na sababu za kiusalama.

Baada ya kuuawa kwake, Hizbullah ilithibitisha kupitia taarifa zake kwamba Safi al-Din alikuwa ameshika nafasi hiyo.

Jeshi la Israel lilitangaza kwamba Safi al-Din aliuawa tarehe 3 Oktoba 2024 (12 Mehr 1403) katika shambulio la anga lililofanyika katika kitongoji cha kusini mwa Beirut.

Kwa mujibu wa taarifa ya ABNA, nafasi yake katika mustakabali wa Muqawama ilisababisha Israel kumlenga katika shambulio hilo, ambapo inadaiwa kuwa tani 73 za mabomu ya kupenya ngome zilirushwa katika eneo alikokuwepo.

Kwa mujibu wa ripoti hizo, kama ilivyokuwa kwa Sayyid Hassan Nasrallah, mashambulizi hayo hayakusababisha kifo chake mara moja. Ripoti hizo zinadai kwamba kuzuiwa kwa magari ya wagonjwa na timu za uokoaji kufika katika eneo la tukio kulisababisha ukosefu wa oksijeni na hatimaye kifo chake.

Hatimaye, tarehe 22 Oktoba 2024 (1 Aban 1403), vyombo vya habari viliripoti kupatikana kwa mwili wake, na siku iliyofuata, 23 Oktoba (2 Aban), Hizbullah ilitangaza rasmi kuuawa kwake.

Kwa tukio hilo, jina la kiongozi mwingine mashuhuri wa Muqawama liliingia katika historia ya mashahidi, huku wafuasi wake wakimkumbuka kwa kile wanachokieleza kuwa ujasiri na kujitolea.

Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, katika ujumbe wa rambirambi alimuelezea Shahidi Safi al-Din kuwa mujahid, shujaa, mwenye kujitolea na miongoni mwa viongozi mashuhuri wa Hizbullah.

Mazishi ya Sayyid Hashim Safi al-Din

Takribani miezi mitano baada ya kuuawa kwake, mwili wa Sayyid Hashim Safi al-Din, pamoja na mwili wa Sayyid Hassan Nasrallah, uliagwa katika mazishi makubwa yaliyofanyika Beirut tarehe 23 Februari 2025 (5 Esfand 1403), yakihudhuriwa na idadi kubwa ya wafuasi wa Muqawama.

Siku iliyofuata, tarehe 24 Februari 2025 (6 Esfand 1403), alizikwa katika eneo alikozaliwa la Deir Qanoun al-Nahr, katika mji wa Tyre, kusini mwa Lebanon.