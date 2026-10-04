Mfano Bora Katika Maneno ya Amir al-Mu’minin (AS): Taswira ya Mwanadamu Aliyefikia Kiwango Bora cha Utu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Amir al-Mu’minin Ali (AS) anachora taswira ya kipekee ya mwanadamu mkamilifu, akisema:

«کَانَ لِی فِیمَا مَضَی أَخٌ فِی اللَّهِ، وَ کَانَ [یُعَظِّمُهُ] یُعْظِمُهُ فِی عَیْنِی صِغَرُ الدُّنْیَا فِی عَیْنِهِ، وَ کَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، فَلَا یَشْتَهِی مَا لَا یَجِدُ وَ لَا یُکْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَ کَانَ أَکْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً، فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِینَ، وَ کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً، فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ، لَا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّی یَأْتِیَ قَاضِیاً، وَ کَانَ لَا یَلُومُ أَحَداً عَلَی مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِی مِثْلِهِ حَتَّی یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ، وَ کَانَ لَا یَشْکُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ، وَ کَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لَا یَقُولُ مَا لَا یَفْعَلُ، وَ کَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَی الْکَلَامِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَی السُّکُوتِ، وَ کَانَ عَلَی مَا یَسْمَعُ أَحْرَصَمِنْهُ عَلَی أَنْ یَتَکَلَّمَ، وَ کَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ یَنْظُرُ أَیُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَی الْهَوَی، [فَخَالَفَهُ] فَیُخَالِفُهُ. فَعَلَیْکُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِیهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهَا، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِ الْکَثِیر.»[۱]

“Zamani nilikuwa na ndugu mmoja katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kilichomfanya awe mkubwa machoni mwangu ni jinsi alivyoliona dunia kuwa ndogo machoni mwake. Alikuwa amejinasua kutoka katika utawala wa tumbo lake; hivyo, hakutamani kile ambacho hakukipata, wala hakuzidisha matumizi alipokipata. Mara nyingi alikuwa kimya. Lakini aliposema, aliwashinda wazungumzaji wengine na akatulia kiu ya waliokuwa wakiuliza.

Alikuwa mtu mnyenyekevu na aliyeonekana kuwa dhaifu, kiasi kwamba watu walimwona hana nguvu. Lakini wakati wa jitihada ulipofika, alikuwa kama simba wa porini na nyoka wa jangwani. Hakuwa akitoa hoja mpaka alipofika mbele ya hakimu. Hakumlaumu mtu yeyote kwa kosa ambalo alijua kwamba angeweza kuwa na udhuru kama huo, mpaka kwanza asikilize udhuru wake. Hakulalamikia maumivu aliyokuwa nayo isipokuwa baada ya kupona.

Alikuwa akisema yale anayoyafanya, na hasemi yale asiyoyafanya. Aliposhindwa katika mazungumzo, hakushindwa katika kunyamaza. Alikuwa na hamu kubwa zaidi ya kusikiliza kuliko kuzungumza. Na mambo mawili yalipomjia, aliangalia ni lipi lililokuwa karibu zaidi na matamanio ya nafsi, kisha akalipinga.

Basi, shikamaneni na tabia hizi, zifuateni na shindanishaneni katika kuzifuata. Ikiwa hamtaweza kuzifikia zote, basi jueni kwamba kuchukua kidogo ni bora kuliko kuacha yote.”

Maneno haya si kumbukumbu tu ya rafiki aliyefariki; bali ni “orodha ya kujipima mwenyewe” kwa kila mtu anayetamani kukua kiroho. Imam, kupitia usemi huu wa kipekee “ndugu katika njia ya Mwenyezi Mungu,” anamzungumzia mtu ambaye jina lake limepotea katika historia, lakini sifa zake zimekuwa mfano wa kudumu. Watafsiri na wafafanuzi wa Nahj al-Balagha wameipa hikma hii sifa ya kuwa “mfano kamili wa ubinadamu.” [۲]

Siri ya Utukufu; Kuiona Dunia Kuwa Ndogo

Amir al-Mu’minin Ali (AS) anasema:

«آنچه او را در چشم من بزرگ می‌کرد، کوچکی دنیا در چشم او بود» [۳]

“Kilichomfanya awe mkubwa machoni mwangu ni kuiona dunia kuwa ndogo machoni mwake.”

Huu ni mgeuko mkubwa wa msingi katika vigezo vya thamani. Katika dunia ambayo ukubwa mara nyingi hupimwa kwa mali, cheo na umaarufu, mtu huyu alifikia utukufu kwa kutoipa dunia umuhimu mkubwa.

Qur’ani Tukufu inasema:

«وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا» ـ «و هرگز چشمان خود را به آنچه به گروه‌هایی از آنان بهره داده‌ایم ـ یعنی شکوفه‌های زندگی دنیا ـ میفکن» [۴].

“Wala usiyatazame kwa tamaa yale tuliyowapa baadhi ya makundi miongoni mwao kuwa ni mapambo ya maisha ya dunia.”

Aya hii inaeleza mtazamo uleule uliodhihirika kwa “ndugu huyu wa Mwenyezi Mungu”: dunia haikuonekana kuwa lengo la mwisho, bali ilikuwa chombo cha muda kinachopita.

Kujinasua kutoka katika Utawala wa Tumbo

Imam anaeleza sifa ya pili kwa kusema:

«او از سلطه شکم بیرون آمده بود؛ نه آنچه را نداشت آرزو می‌کرد و نه وقتی می‌یافت، زیاده‌روی می‌کرد» [۵].

“Alikuwa amejinasua kutoka katika utawala wa tumbo lake; hakutamani kile ambacho hakukipata, na alipokipata hakufanya kupita kiasi.”

Hii ni aina ya uhuru wa ndani ulio wa kina; mtu ambaye matamanio ya tumbo hayamtawali, bali yeye ndiye anayeyatawala.

Ukimya Unaosema Zaidi Kuliko Maneno

Miongoni mwa sifa zilizojitokeza zaidi za mwanadamu huyu wa kiwango bora ni uhusiano wake na “maneno.” Imam anasema:

«بیشتر روزگارش خاموش بود. اگر سخن می‌گفت، بر همه گویندگان غلبه می‌کرد و عطش پرسندگان را فرو می‌نشاند» [۶].

“Mara nyingi alikuwa kimya. Aliposema, aliwashinda wazungumzaji wote na akatulia kiu ya waliokuwa wakiuliza.”

Na Imam anaendelea kusema:

«به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن» [۷].

“Alikuwa na hamu kubwa zaidi ya kusikiliza kuliko kuzungumza.”

Qur’ani inawaelezea waja wa Ar-Rahman kwa kusema:

«وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا» ـ «و چون بر بیهوده‌ای بگذرند، بزرگوارانه می‌گذرند» [۸].

“Na wanapopita kwenye mambo ya upuuzi, hupita kwa heshima.”

Nguvu Iliyofichika; Udhaifu wa Dhahiri na Ujasiri wa Ndani

Maelezo ya Imam kuhusu nguvu ya mtu huyu ni ya kushangaza:

«مردی افتاده بود و همه ناتوانش می‌انگاشتند. چون زمان کوشش فرا می‌رسید، شیر بیشه را می‌ماند و مار بیابان را» [۹].

“Alikuwa mtu mnyenyekevu ambaye watu wote walimwona kuwa hana nguvu. Lakini wakati wa kujituma ulipofika, alikuwa kama simba wa porini na nyoka wa jangwani.”

Utofauti huu unaashiria ukweli wa kina: nguvu ya kweli haihusiani na nguvu ya nje inayoonekana. Mtu anaweza kuonekana dhaifu mbele ya watu, lakini akawa na nguvu kubwa ya moyo, subira na msimamo.

Uadilifu katika Hukumu; Kusimama Kabla ya Kumhukumu Mwingine

Miongoni mwa sifa nzuri zaidi za mwanadamu huyu wa kiwango bora ni kujizuia katika kutoa hukumu:

«کسی را که خطا می‌کرد و می‌دانست عذری دارد، تا عذرش را نمی‌شنید، ملامتش نمی‌کرد» [۱۰].

“Hakumlaumu mtu aliyefanya kosa huku akijua kwamba anaweza kuwa na udhuru, mpaka kwanza asikilize udhuru wake.”

Hii ina maana kwamba hata pale alipokuwa akijua kuwa mtu mwingine anaweza kuwa na sababu ya kujitetea, hakukimbilia kumlaumu kabla ya kusikiliza maelezo yake.

Qur’ani inasema:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» ـ «ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری برایتان آورد، بررسی کنید» [۱۱].

“Enyi mlioamini! Ikiwa mtu asiye mwaminifu atawaleteeni habari, basi ichunguzeni kwa makini.”

Ukweli wa Dhati; Maneno na Matendo Kuwa Kitu Kimoja

Imam anasema:

«اگر کاری را می‌کرد، می‌گفت و اگر نمی‌کرد، نمی‌گفت» [۱۲].

“Ikiwa alikuwa akifanya jambo, alikuwa akisema kuhusu jambo hilo; na ikiwa halikuwa analifanya, hakuwa akilizungumzia.”

Sentensi hii fupi ni kipimo kigumu cha ukweli na uaminifu. Pia, hakuwa akilalamikia maumivu yake:

«مگر آن گاه که بهبود یافته بود» [۱۳].

“Isipokuwa baada ya kuwa amepona.”

Hivyo, maneno yake hayakuwa tofauti na matendo yake; kile alichokisema kilikuwa na msingi katika maisha yake halisi.

Mfumo wa Kufanya Maamuzi; Kupinga Matamanio ya Nafsi

Huenda sehemu inayotumika zaidi katika maneno haya ya Imam ni maelezo kuhusu namna mtu huyu alivyofanya maamuzi:

«هرگاه دو کار برای او پیش می‌آمد می‌نگریست که کدام یک از آن دو به هوای نفس نزدیکتر است تا خلاف آن کند» [۱۴].

“Kila alipokabiliwa na mambo mawili, alikuwa akiangalia ni lipi kati ya hayo mawili lililokuwa karibu zaidi na matamanio ya nafsi, kisha akalipinga.”

Huu ni mfumo wa kujitambua na kujichunguza kila wakati; si kukandamiza matamanio tu, bali ni aina ya “ukaguzi wa ndani” ambapo mtu hujitathmini na, pale anapotambua kuwa jambo fulani linasukumwa na matamanio ya nafsi, huchagua kulipinga.

Wito wa Mwisho; Chukua Kidogo, Usiachane na Yote

Mwisho wa maneno yake, Imam anatoa wito wa vitendo:

«بر شما باد به این خویها، آنها را فرا گیرید و در فراگرفتنشان با یکدیگر رقابت کنید. اگر نتوانستید به همه آنها برسید، بدانید که گرفتن اندک بهتر از ترک کردن همه است» [۱۵].

“Shikamaneni na tabia hizi, zijifunzeni na shindanishaneni katika kuzifuata. Ikiwa hamtaweza kuzifikia zote, basi jueni kwamba kuchukua kidogo ni bora kuliko kuacha yote.”

Kwa hiyo, taswira ya mwanadamu huyu wa kiwango bora si ya shujaa wa kubuniwa, bali ya mwanadamu halisi aliyefikia ukamilifu katika mambo madogo ya maisha ya kila siku—katika ukimya wake, mtazamo wake, namna yake ya kuzungumza na namna alivyoshughulikia makosa ya wengine.

Imam hakutoa taswira hii kwa ajili ya kumsifu mtu mmoja tu, bali aliitoa kama “mpango wa utekelezaji” kwa kila mtu anayetamani kujijenga kiroho:

«بر شما باد به این خویها، پس آنها را ملازمت کنید» [۱۶].

“Shikamaneni na tabia hizi, basi zidumuni na mshikamane nazo.”

Tanbihi

[۱] Hikma ya 289 ya Nahj al-Balagha ya Amir al-Mu’minin Ali (AS).

[۲] Tovuti ya Hawza, “Qisar 289 ya Nahj al-Balagha,” ikiwa na matini asilia na tafsiri ya Kiajemi.

[۳] Taasisi ya Utafiti na Uenezaji wa Maarifa ya Ahlul-Bayt, “Hikma ya 289 ya Nahj al-Balagha: Mfano Bora wa Kimaadili,” tafsiri ya Muhammad Dashti.

[۴] Surah Taha, Aya ya 131.

[۵] Ibn Abi al-Hadid, Jalwah-ye Tarikh dar Sharh Nahj al-Balagha, Juzuu ya 8, uk. 79, tafsiri na sharhi.

[۶] Tovuti ya Hawza, “Qisar 289 ya Nahj al-Balagha,” ikiwa na matini asilia na tafsiri ya Kiajemi.

[۷] Humo humo.

[۸] Surah Al-Furqan, Aya ya 72.

[۹] Tovuti ya Hawza, “Qisar 289 ya Nahj al-Balagha.”

[۱۰] Humo humo.

[۱۱] Surah Al-Hujurat, Aya ya 6.

[۱۲] Tovuti ya Hawza, “Qisar 289 ya Nahj al-Balagha,” ikiwa na matini asilia na tafsiri ya Kiajemi.

[۱۴] Humo humo.

[۱۵] Humo humo.

[۱۶] Humo humo.

Firouzeh Deldari, mtafiti, mwanaharakati wa vyombo vya habari na anga ya mtandao.