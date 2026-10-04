Sheikh Hemed Jalala: Msiiweke Dhikri ya Mwenyezi Mungu katika Nyakati Maalumu Pekee

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia nchini Tanzania na Imam wa Msikiti wa Ghadeer uliopo eneo la Kigogo Posta, jijini Dar es Salaam, jana katika khutba ya Swala ya Ijumaa katika msikiti huo, aliwahimiza waumini kuendeleza desturi ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu na kumtakia rehema na amani Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW), pamoja na kumuombea rehema na salama. Aidha, alisisitiza umuhimu na fadhila za kumswalia Mtume (SAWW).

Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge alisema kuwa mikusanyiko ya Waislamu katika miezi ya Rabiul-Awwal na Rabiul-Thani kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW) ni jambo jema na lenye thamani kubwa, ambalo lina nafasi muhimu katika kuimarisha mapenzi kwa Mtume na kumdhukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Mwanzoni mwa khutba yake, Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge alisoma aya mbili kutoka katika Qur’ani Tukufu, katika Surat Aal-Imran, zinazozungumzia dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kuumba mbingu na ardhi, kutofautiana kwa usiku na mchana, pamoja na sifa za waumini wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali mbalimbali za maisha yao.

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ»

“Hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na mabadiliko ya usiku na mchana zimo ishara kwa wenye akili.”

(Surat Aal-Imran, Aya ya 190).

Aidha, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

«الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

“Ambao humdhukuru Mwenyezi Mungu wakiwa wamesimama, wamekaa na wamelala kwa ubavu, na hutafakari juu ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wakisema: Mola wetu! Hukuviumba hivi bure. Umetakasika! Basi tuepushe na adhabu ya Moto.”

(Surat Aal-Imran, Aya ya 191).

Katika kufafanua aya hizi mbili, Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge alieleza kuwa Waislamu katika eneo la Afrika Mashariki, katika miezi hii ya Rabiul-Awwal na Rabiul-Thani, hukusanyika mara kadhaa kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW). Alibainisha kuwa mikusanyiko hiyo ni fursa muhimu ya kudumisha mapenzi kwa Mtume na kuimarisha utamaduni wa kumdhukuru na kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika jamii.

Alisisitiza kuwa kumswalia Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW) ni miongoni mwa ibada zenye fadhila kubwa, kwa sababu kumkumbuka Mtume na kumuombea rehema na salama ni sehemu ya ibada zinazomkumbusha mwanadamu Mwenyezi Mungu na kumkaribisha zaidi Kwake.

Alieleza kuwa aya hizi zinatufundisha umuhimu wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali zote za maisha; iwe mtu amesimama, amekaa au amelala. Dhikri hiyo inapaswa kuambatana na kutafakari juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, muumini anapaswa kuifanya dhikri na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku, na si kuifanya ibada hiyo kuwa ya nyakati maalumu pekee.

Katika kuendelea na khutba yake, Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge alirejea baadhi ya nasaha za Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW) kwa Swahaba wake, Abu Dharr al-Ghifari, zinazofafanua namna mwanadamu anavyopaswa kuzingatia matendo yake, kuogopa madhara ya madhambi na wakati huo huo kuwa na matumaini katika rehema za Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Katika riwaya ya kwanza, Mtume Mtukufu (SAWW) anamwambia Abu Dharr:

«یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْعَبْدَ لَیُعْرَضُ عَلَیْهِ ذُنُوبُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیَذْکُرُ ذُنُوبَهُ، فَیَقُولُ: أَمَا إِنِّی کُنْتُ خَائِفًا مُشْفِقًا، فَیُغْفَرُ لَهُ»

“Ewe Abu Dharr! Hakika Siku ya Kiyama madhambi ya mja yatawekwa mbele yake. Atayakumbuka madhambi yake na kusema: ‘Hakika nilikuwa nikiogopa na kuhofia madhara yake.’ Basi atasamehewa.”

Katika kufafanua mafundisho ya riwaya hii, Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge alisema kuwa baadhi ya watu huangukia katika makosa na madhambi, lakini baada ya muda hutambua uzito na madhara ya matendo yao, huingiwa na hofu na kujuta kwa yale waliyoyafanya.

Alieleza kuwa hali hiyo ya majuto na kuogopa madhara ya dhambi humsukuma mwanadamu kurejea kwa Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaha. Alibainisha kuwa Mwenyezi Mungu ni Mwenye huruma na msamaha mwingi kwa waja Wake, na huwarehemu na kuwasamehe wale wanaorejea Kwake kwa unyenyekevu na majuto ya kweli.

Onyo Dhidi ya Kuzidharau Dhambi

Katika sehemu nyingine ya nasaha hizo, Mtume Mtukufu Muhammad (SAWW) alimwonya Abu Dharr kuhusu hatari ya kuzidharau madhambi madogo na kujiona kuwa yuko salama kwa sababu ya matendo mema aliyoyafanya.

Mtume Mtukufu (SAW) anasema:

«یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَیَتَّکِلُ عَلَیْهَا، وَیَعْمَلُ الْمُحَقَّراتِ حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ السَّیِّئَةَ فَیَفْرَقُ مِنْهَا، فَیَأْتِی آمِنًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ»

“Ewe Abu Dharr! Huenda mtu akafanya jambo jema, akalitegemea na kujifariji kwa sababu ya jambo hilo jema, lakini wakati huohuo akaendelea kufanya madhambi madogo ambayo anayadharau, mpaka akakutana na Mwenyezi Mungu akiwa katika hali ambayo Mwenyezi Mungu amemkasirikia. Na huenda mtu akafanya jambo baya, lakini akaliogopa na kulihofia, hivyo akafika Siku ya Kiyama akiwa katika hali ya usalama.”

Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, katika kufafanua riwaya hii, alisisitiza kuwa mwanadamu anapaswa kujiepusha na madhambi yote, yakiwemo yale anayoyaona kuwa madogo au yasiyo na madhara makubwa. Alionya kwamba kuzidharau makosa kunaweza kumfanya mtu aendelee kuyafanya bila kuzingatia madhara ya matendo yake mbele ya Mwenyezi Mungu.

Mwisho wa khutba yake, alikumbusha kuwa kila wanapoteleza na kufanya dhambi, waumini wanapaswa kuharakisha kutubu na kuepuka kuchelewesha toba au kudanganyika kwa sababu ya matendo mema waliyoyafanya hapo awali.

Mwanadamu hapaswi kujiona yuko salama dhidi ya adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu tu amefanya baadhi ya matendo mema; bali anapaswa daima kuyatathmini matendo yake, kujitahidi kujirekebisha na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha.

Kumcha Mwenyezi Mungu na kujutia makosa kunapaswa kumwongoza mwanadamu kuelekea kwenye toba na kujiepusha na madhambi; huku akiendelea kudumisha matumaini yake katika rehema za Mola wake.