Iran ina nia thabiti katika njia ya diplomasia; kama vile ilivyo na nia thabiti katika kujilinda

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, asubuhi ya Jumapili katika mkutano wa mabalozi na wakuu wa uwakilishi wa kidiplomasia na ofisi za mashirika ya kimataifa yanayokaa Tehran, alielezea misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu matukio ya kanda na kutoa ripoti ya shughuli za kidiplomasia za ujumbe wa nchi yetu uliotumwa kwenye mkutano wa themanini na moja wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Akirejelea uwepo wenye athari na mamlaka wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, alielezea hatua muhimu zilizochukuliwa wakati wa uwepo huko New York, ikiwa ni pamoja na mashauriano yaliyofanyika na marais na mawaziri wa mambo ya nje wa zaidi ya nchi 60 na viongozi wakuu wa mashirika ya kanda na kimataifa, mazungumzo na taasisi za fikra na vyombo vya habari.

Waziri wa Mambo ya Nje, akisisitiza azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kulinda haki na maslahi ya kitaifa ya Iran, alitoa maelezo kuhusu mpango uliopendekezwa na Iran wa kurudisha usalama katika Mlango wa Hormuz ndani ya siku 7 na akafafanua kwamba dunia inaona wazi nia njema na uzito wa kudumu wa Iran katika kutumia diplomasia ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano.

Araghchi aliongeza: Kwa kila mtu katika mkutano huu imekuwa wazi kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina nia thabiti katika njia ya diplomasia; kama vile ilivyo na nia thabiti na azma katika kujilinda.

Waziri wa Mambo ya Nje, akielezea msimamo wa kimsingi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu matakwa ya kupindukia ya Amerika, alifafanua: Iwapo maadui wataichagua tena njia ya mapambano ya kijeshi na vita, jibu la Iran litakuwa imara zaidi na la uamuzi zaidi kuliko hapo awali.

Araghchi pia, akilaani tabia duni za maafisa wa Amerika kuhusu ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na madai ya kufukuzwa kwa wanachama wa ujumbe, alibainisha kwamba kuingia na kutoka kwa ujumbe wa Iran kulifanyika kulingana na mpango uliotangazwa mapema; hata hivyo, maafisa wa Amerika, ili kufidia kushindwa kwao katika kuonyesha Iran kama ilivyotengwa, waliamua kusema uongo na kudai kwamba ujumbe wa Iran ulifukuzwa, ambayo kwa upande mmoja ni kukiri wazi kwa ukiukaji wa Amerika wa majukumu ya kimataifa kama mwenyeji wa Umoja wa Mataifa, na kwa upande mwingine, inaonyesha hasira ya maafisa wa Amerika kutokana na uwepo wenye athari wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika tukio muhimu zaidi la kimataifa.