Sardar Fadwi: Watu wa Iran hawana hofu hata kidogo kwa Amerika

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Sardar Ali Fadwi, mkuu wa kikundi cha washauri wa kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi, Jumapili usiku katika mazungumzo maalum ya habari alisema: Mlango wa Hormuz katika miezi hii yote mirefu umekuwa bila shaka chini ya udhibiti wa Iran.

Mkuu wa kikundi cha washauri wa kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi aliendelea: Uwezo wa kijeshi wa Amerika unategemea bahari; hii ina maana kwamba katika jeshi lake la bahari, ana jeshi la nchi kavu na jeshi la anga. Kwa hiyo, udhihirisho wa uwezo wa kijeshi wa Amerika upo katika jeshi lake la bahari.

Fadwi aliongeza: Wamarekani walikuwa wamekuwepo katika Ghuba ya Uajemi tangu mwaka 1853, lakini sasa kwa mara ya kwanza hakuna chombo chochote cha Amerika, si tu katika Ghuba ya Uajemi, Mlango wa Hormuz na Bahari ya Oman, bali hata katika sehemu ya kaskazini ya Bahari ya Hindi.

Alisema: Wamarekani wamekimbia na wamejiondoa zaidi ya kilomita elfu moja kutoka mipaka yetu. Jambo hili halikuwa kwa hiari yao wenyewe, bali ni matokeo ya mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na jeshi la bahari la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Sardar Fadwi alisema: Wamarekani wanadai kwamba wanaweza kupitisha kiwango cha juu cha mapipa milioni tatu hadi manne ya mafuta kupitia njia ya kusini ya Mlango wa Hormuz na nje ya eneo ambalo Iran imetangaza rasmi; idadi ambayo ikilinganishwa na kiasi cha mafuta yanayopita katika mlango huu, haijulikani.

Mkuu wa kikundi cha washauri wa kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi aliongeza: Hapo awali kila siku zaidi ya mapipa milioni 20 ya mafuta yalipita rasmi katika Mlango wa Hormuz, na zaidi ya hayo, kiasi fulani cha mafuta kiliuzwa nje kwa njia isiyo rasmi.

Aliendelea: Asilimia 46 ya usafirishaji wa mafuta duniani ulipita katika Mlango wa Hormuz. Idadi ya asilimia 20 inayotajwa inahusiana na matumizi ya mafuta duniani; kwa sababu nchi nyingi zinatumia mafuta yao wenyewe yanayozalishwa na hazina usafirishaji wa nje.

Fadwi aliongeza: Sasa usafirishaji wa mafuta kupitia njia hii umekumbana na usumbufu mkubwa, na jambo hili lenyewe limekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia, Amerika na Ulaya.