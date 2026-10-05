Kufanyika kwa mkutano wa pamoja wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki huko Riyadh

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan ilitangaza kwamba ujumbe wa ngazi ya juu unaojumuisha naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi na mkuu wa staff ya pamoja ya jeshi la nchi hii leo Jumatatu utasafiri kwenda Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa taarifa hii, lengo la safari ya ujumbe wa ngazi ya juu wa Pakistan kwenda Saudi Arabia ni kushiriki katika mkutano wa kamati ya kisiasa na ulinzi iliyoundwa kwa msingi wa makubaliano ya Makka.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan iliongeza kwamba katika mkutano huu huko Riyadh watashiriki maafisa mashuhuri wa nchi wanachama, yaani Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki.

Katika mkutano wa Riyadh inatarajiwa kufanyika mashauriano kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kanda na ushirikiano wa sasa kwa msingi wa makubaliano ya Makka. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Pakistan alikuwa ametangaza kwamba kamati iliyotajwa itafanya mkutano wa dharura kuhusu maendeleo ya Yemen na operesheni za vikosi vya Ansarullah dhidi ya Saudi Arabia. Hii wakati mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya maeneo ya makazi na raia wa Yemen yanaendelea.