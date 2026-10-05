Mbunge wa Iraq: kuhamisha pesa zetu za mafuta kwenda Amerika ni tatizo

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Maalouma, Ahmed Al-Musawi, mbunge wa bunge la Iraq, alisisitiza kwamba nchi hii haina tatizo na ushirikiano na makampuni ya Amerika na yasiyo ya Amerika kwa sharti kwamba mikataba itaandaliwa kwa msingi wa maslahi ya pande zote na ushirikiano.

Aliongeza: Iraq inapinga ubabe wa makampuni au nchi za dunia, iwe Amerika au nyingine. Uchumi wa nchi haupaswi kutegemea mapenzi ya wageni.

Al-Musawi alifafanua: moja ya matatizo muhimu zaidi katika mahusiano kati ya Iraq na Amerika yanahusiana na pesa za mafuta za Iraq zilizo katika nchi hii na hatua ambazo Washington inachukua kuhusu pesa hizi. Jambo hili lenyewe limeweka shaka juu ya uhuru wa kiuchumi wa Iraq.

Alisema: serikali ya Iraq inapaswa kuchukua hatua ili kumaliza hali hii. Iraq imelipa madeni yake na inahesabiwa kama nchi yenye mamlaka. Kuendelea kwa hali hii kunaweza kuongeza maradufu shinikizo zilizopo kwa uchumi wa nchi. Baada ya kuondoka kwa majeshi ya kigeni kutoka Iraq, wakati umefika wa kufikia pia mamlaka ya kiuchumi.