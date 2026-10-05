Mpango wa Lieberman dhidi ya Ukingo wa Magharibi na kuundwa kwa taifa la Palestina

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Maalouma, chanzo cha Palestina kilitangaza kwamba Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa vita wa utawala wa Kizayuni na mkuu wa chama cha Yisrael Beiteinu, kwa kuwasilisha mpango analenga kuvunja kabisa mamlaka ya Palestina, kufuta kile kilichobaki cha makubaliano ya Oslo na udhibiti kamili wa Ukingo wa Magharibi na utawala wa Kizayuni.

Aliongeza: mpango huu kwanza kabisa unafunga njia yoyote ya kuundwa kwa taifa la Palestina na unaimarisha muundo wa ubaguzi wa rangi, mauaji ya halaiki na uhamisho wa kulazimishwa dhidi ya Wapalestina.

Lieberman jana alipendekeza kwamba usimamizi wa maeneo A na B katika Ukingo wa Magharibi upewe Jordan na maeneo C yapewe Tel Aviv. Pia harakati ya Hamas inapaswa kuharibiwa kabisa na usimamizi wa Ukanda wa Gaza upewe upande wa kigeni!

Pia alisisitiza umuhimu wa jitihada za kuzuia kuundwa kwa taifa la Palestina katika Ukingo wa Magharibi.