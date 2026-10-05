Yemen: msamaha wa walioghushiwa waliohusiana na adui wa Saudi unaendelea

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen, alisisitiza kwamba msamaha wa walioghushiwa walio katika safu za mamluki wa adui wa Saudi unaendelea.

Aliongeza: tunawaomba maafisa wa mkoa wa Taiz kuamsha utaratibu wa msamaha katika mkoa huu kama vile ulivyotokea katika maeneo ya pwani ya magharibi.

Al-Mashat alithamini jitihada za wazee kwa kuweka Taiz mbali na njama za adui wa Saudi na pia umakini wa wakazi wa eneo hili na kusema kwamba njama zilizotajwa zinapangwa kutoka hoteli zilizo Riyadh.

Jana Yahya Sariya, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, aliripoti kufukuzwa kwa mamluki na vipengele vinavyohusiana na adui wa Saudi kutoka mashariki ya mkoa wa Al-Jawf.

Pia vikosi vya Yemen katika siku iliyopita vilifanikiwa kufikia maendeleo ya kimkakati katika mkoa wa Taiz.