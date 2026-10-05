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Yemen: msamaha wa walioghushiwa waliohusiana na adui wa Saudi unaendelea

5 Oktoba 2026 - 10:32
Msimbo wa Habari: 1873983
Source: ABNA
Yemen: msamaha wa walioghushiwa waliohusiana na adui wa Saudi unaendelea

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen aliripoti kuendelea kwa msamaha wa walioghushiwa katika nchi hii ambao walishirikiana na adui wa Saudi.

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen, alisisitiza kwamba msamaha wa walioghushiwa walio katika safu za mamluki wa adui wa Saudi unaendelea.

Aliongeza: tunawaomba maafisa wa mkoa wa Taiz kuamsha utaratibu wa msamaha katika mkoa huu kama vile ulivyotokea katika maeneo ya pwani ya magharibi.

Al-Mashat alithamini jitihada za wazee kwa kuweka Taiz mbali na njama za adui wa Saudi na pia umakini wa wakazi wa eneo hili na kusema kwamba njama zilizotajwa zinapangwa kutoka hoteli zilizo Riyadh.

Jana Yahya Sariya, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, aliripoti kufukuzwa kwa mamluki na vipengele vinavyohusiana na adui wa Saudi kutoka mashariki ya mkoa wa Al-Jawf.

Pia vikosi vya Yemen katika siku iliyopita vilifanikiwa kufikia maendeleo ya kimkakati katika mkoa wa Taiz.

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