Jitihada za Netanyahu za kuunda mgogoro kwa lengo la kubaki madarakani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Maalouma, chanzo cha Palestina kilitangaza kwamba takwimu zilizochapishwa za uchunguzi wa hivi karibuni katika maeneo yaliyokaliwa zinaonyesha kwamba chama cha Likud kinachoongozwa na Netanyahu kimeshuhudia kupungua kwa viti 18 hadi 19 vya bunge ikilinganishwa na viti 32 vya awali.

Kwa mujibu wa taarifa hii, kinyume na chama pinzani cha Netanyahu, yaani Yesh Atid kinachoongozwa na Gadi Eisenkot, kina viti 22.

Chanzo hiki cha Palestina kiliongeza kwamba ili kuunda baraza la mawaziri katika bunge la utawala wa Kizayuni lenye viti 120 ni lazima kupata angalau viti 61, lakini kambi ya wapinzani itakuwa na viti 53 na muungano wa Netanyahu na Haredi utakuwa na viti 51 hadi 54.

Alisema kwamba takwimu hizi zinaonyesha kwamba Netanyahu anatafuta kuweka hali ya kukwama kisiasa ili kuzuia muungano kutoka kwa wapinzani na kubaki katika baraza la mawaziri kuendeleza mambo.