CNN iliripoti; mshangao wa wataalamu kutokana na madai ya kejeli ya Trump dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, mtandao wa Amerika CNN katika ripoti yake ya uchambuzi ulisisitiza kwamba madai ya hivi karibuni ya Trump dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo vililengwa katika mwaka uliopita hayakusababisha tu mshangao na mshangao wa Wamarekani wa kawaida bali pia yalisababisha mshangao wa wataalamu katika uwanja wa mpango wa nyuklia wa Iran. Trump alidai kwamba vituo hivi vilikuwa kama viwanda vya kutengeneza dawa za kulevya!

James Acton, mmoja wa wakurugenzi wa mpango wa sera ya nyuklia wa taasisi ya Carnegie, alisisitiza: nilisikia maneno ya Trump. Ni ajabu. Jambo hili ni jipya kwangu. Kwa kadiri ninavyojua kituo cha Fordo hakikutumika kwa uzalishaji wa dawa za kulevya, na hapo awali pia sikusikia madai yoyote kuhusu hili.

CNN iliongeza: ni wazi kwamba Trump alikosea katika hili lakini hakubali kosa lolote na badala ya kulirekebisha anasisitiza msimamo wake. Maneno ya Trump yalitolewa baada ya msimamo wake kuhusu dawa za kulevya katika eneo la Bahari ya Caribbean. Alitoa madai haya dhidi ya Iran baada ya siku ndefu na safari kutoka Ikulu ya White House kwenda Texas na kisha Oklahoma, na hiyo kwa njia ya nchi kavu.