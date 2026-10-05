Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, gazeti la New York Times likinukuu maafisa watatu liliripoti kwamba Amerika ilitoa kwa ghafla bomu 12 za aina ya B-1 kutoka kambi ya Fairford iliyoko kusini mwa Uingereza.

Kwa mujibu wa taarifa hii, bomu tatu jana ziliwekwa katika kambi kuu ya jimbo la Dakota Kusini. Kukimbia huku kwa ghafla kulifuata baada ya kuongezeka kwa wasiwasi wa usalama na uwezekano wa operesheni.

New York Times iliongeza kwamba bomu zote za Amerika zilizokuwa zimewekwa katika kambi ya Fairford zimetua tena katika kambi yao kuu huko Amerika. Maafisa wa Amerika walikataa kutoa maelezo kuhusu asili ya sababu za kuhamishwa kwa bomu hizi za jeshi la anga. Baadhi yao katika siku zilizopita zilikuwa zimewekwa katika kambi ya Fairford.

Afisa mmoja wa Amerika pia alisema kwamba taarifa zilizopatikana zilikuwa sehemu ya tahadhari zile zile za wiki tatu zilizopita.

Ikumbukwe kwamba kesi ya Fairford ilifunguliwa kutoka alfajiri ya Jumapili tarehe 27 Septemba 2026 (5 Mehr 1405); wakati polisi wa Uingereza walikamata raia watano wa nchi hii karibu na kambi ya kifalme ya jeshi la anga ya Fairford. Jambo hili mwanzoni lilifuatiliwa kwa tuhuma inayohusiana na vilipuzi na kisha kwa jina la kuandaa kitendo cha kigaidi, na kufuatia hilo, makumi ya familia zilihamishwa kutoka eneo la karibu la mahali hapo.

Siku chache baada ya tukio la usalama karibu na kambi ya Fairford ya Uingereza, utata kuhusu ukubwa wa tukio na kuambatana kwake na mpango ambao jina la Iran lilitajwa, umebadilisha kesi hii kuwa uwanja wa kuunda simulizi jipya la usalama.