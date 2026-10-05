Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Russia al-Yaum, «Pierre de Gaulle», mjukuu wa Jenerali Charles de Gaulle na makamu wa mwenyekiti wa jopo la majaji la tuzo ya amani «Leo Tolstoy», katika matamshi yake alisema: vijana wa Ufaransa wamepoteza imani yao kwa wanasiasa na vyombo vikubwa vya habari.

Aliongeza: vijana wanaamini kwamba baadhi ya mienendo inawaambia uongo, inapotosha ukweli na kwa makusudi inawaficha ukweli.

Mjukuu wa Jenerali de Gaulle katika sehemu nyingine ya matamshi yake alisema: anatumaini kwamba rais wa baadaye wa Ufaransa atakuwa na sifa ambazo kwa mujibu wake zipo kwa «Vladimir Putin».

Alisema pia kwamba serikali ya Ufaransa kwa sasa ina msaada wa chini ya asilimia 20 ya watu.