Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Kwa juhudi za Idara Kuu ya Huduma za Kiutamaduni na Uchapishaji ya Baraza la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as), kitabu “Ukweli Kama Ulivyo” kimetafsiriwa na kuchapishwa kwa lugha ya Kialbania na Raymonda Fiza.

Kitabu hicho chenye kurasa 49, ambacho toleo lake la awali liliandikwa na Ayatullah Haj Sheikh Muhammad Jaafar Khoshnevis (Profesa Jaafar Al-Hadi), kinatoa kwa muhtasari utangulizi kuhusu itikadi na imani za Shia Ithnaasharia (Twelver Shia).

Mwandishi wa kitabu hiki amejaribu, bila kuingia katika mijadala ya hoja za kina, kujibu tuhuma na kuzungumzia tofauti zinazojitokeza miongoni mwa madhehebu mbalimbali ya Kiislamu, kueleza kwa ufupi misingi na mfumo wa fikra wa Shia Imamiyya.

Katika kitabu hicho, mwandishi amezungumzia mada 40 tofauti, zikiwemo sababu ya wafuasi wa madhehebu hii kuitwa Jaafari, idadi yao na maeneo wanakoishi duniani, nafasi yao katika historia ya Uislamu, imani yao kuhusu Mwenyezi Mungu, Qur’ani na Maswahaba, pamoja na mtazamo wao kuhusu suala la ukhalifa na uongozi (Imama) baada ya Mtume Muhammad (saw) na kumfuata Maimamu (as).

Kupitia mada hizo, mwandishi pia amejitahidi kuonesha kwa ufupi baadhi ya tofauti kati ya itikadi za Shia na itikadi za madhehebu mengine ya Kiislamu.