Jeshi la Yemen Lakomboa Miji Miwili Zaidi katika Mkoa wa Taiz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – chanzo cha kijeshi kiliambia Shirika rasmi la Habari la Yemen kwamba vikosi vya Ansarullah vimeendelea leo Jumatatu na kusonga mbele kwa kiwango kikubwa katika Mkoa wa Taiz.

Chanzo hicho kimesema kuwa Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vimefanikiwa kuwafurusha wanamgambo wanaoungwa mkono na Riyadh kutoka katika miji ya Al-Ma'aafir na Al-Mawaasit, katika Mkoa wa Taiz. Mji wa Al-Ma'aafir una wakazi wapatao 111,000, huku Al-Mawaasit ukiwa na wakazi takribani 116,000.

Jana Jumapili jioni, vikosi vya Yemen katika Mkoa wa Taiz, kusini-magharibi mwa Yemen, vilifanikiwa kuwafurusha wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia kutoka eneo la Al-Turbah pamoja na maeneo ya Al-Shamayatin na Sama'. Al-Turbah ni makao makuu ya Wilaya ya Al-Shamayatin, na kutwaliwa kwake kumetajwa kuwa hatua muhimu katika mapigano hayo.

Mafanikio hayo yanafuatia mafanikio ya mwezi uliopita ya vikosi vya Yemen, yaliyoanza kwa kutwaa udhibiti wa maeneo ya pwani ya magharibi na kufika katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, eneo lenye umuhimu wa kimkakati.

Baada ya hapo, mapigano yalihamia katika maeneo ya milima yanayoitazama Taiz na Lahj, ambako Saudi Arabia ilikuwa imepeleka vikosi vyake kwa lengo la kurejesha udhibiti wa maeneo ya pwani ya magharibi. Hata hivyo, katika siku zilizopita, vikosi vya Yemen vimeendelea kuvishambulia vikosi hivyo, vikitwaa maeneo kadhaa na hatimaye kuudhibiti Al-Turbah.

Kwa hatua hiyo, wanajeshi waliobaki wanaoungwa mkono na Saudi Arabia ndani ya mji wa Taiz wamejikuta wakiwa wamezingirwa kwa kiasi kikubwa.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, maendeleo haya yameiwezesha Yemen kuondoa tishio la mkusanyiko wa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika maeneo ya pwani ya magharibi, huku pia ikipata kituo muhimu cha kijeshi kwa ajili ya kuendelea na operesheni za kutwaa maeneo mengine ya Taiz na kuzingira vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vilivyoko mjini humo.

Aidha, ripoti hiyo inasema kuwa vikosi vya Yemen sasa vinaweza kulenga vikosi vya kijeshi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika mikoa ya kusini mwa Yemen, hususan Lahj na Aden.