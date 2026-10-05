Ombi la Somaliland kwa Utawala wa Israel Kuweka Mifumo ya Ulinzi wa Anga

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– viongozi wa eneo la Somaliland wameiomba Israel kulipatia eneo hilo mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, ikiwemo ndege za kivita aina ya F-16 na ndege zisizo na rubani (drones).

Mohamed Osman Fadel, mshauri mkuu wa masuala ya nje wa Rais wa Somaliland, aliiambia tovuti ya Middle East Eye kwamba Hargeisa inahitaji mifumo ya ulinzi wa anga, na imeomba msaada wa Israel ili kukabiliana na kile ilichokiita “kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Uturuki” pamoja na Serikali ya Shirikisho la Somalia.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa baadhi ya maafisa na wachambuzi mjini Hargeisa wanaona kuimarishwa kwa uhusiano wa kiusalama na Israel kama njia ya kuweka uwiano dhidi ya kuongezeka kwa ushawishi wa Uturuki nchini Somalia. Hata hivyo, suala la kuomba mifumo ya ulinzi wa anga bado linategemea kauli za maafisa wa Somaliland, na Israel hadi sasa haijatoa tangazo rasmi kuhusu kukubali kuipatia eneo hilo mifumo hiyo.

Kwa upande mwingine, Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Somalia, amesisitiza kwamba nchi yake haitakubali uwepo wa Israel katika ardhi ya Somalia kwa hali yoyote, na kwamba Mogadishu inapinga mpango wowote wa kijeshi wa Israel nchini Somaliland.

Alisema kuwa Israel inalenga kuanzisha kituo cha kijeshi cha majini katika mji wa Berbera na kutumia uwanja wa ndege wa mji huo. Aliongeza kuwa nafasi ya kimkakati ya Berbera katika Ghuba ya Aden inaweza kuiwezesha Israel kuwa karibu zaidi na eneo la Ghuba ya Uajemi na Iran.

Rais wa Somalia pia alisema kuwa wakazi wa Somaliland wanapinga uwepo wa Israel, akisisitiza kwamba serikali yake itapinga juhudi zozote za kuingiza Somalia katika mizozo ya “Mashariki ya Kati.”