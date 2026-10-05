Bahrain na Mgogoro wa Uhalali wa Utawala; Ukandamizaji wa Mashia Dhidi ya Madai ya Ushiriki wa Kisiasa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – mwezi Septemba 2024, huku kukiwa na kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo baada ya kuuawa kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa Hizbullah, Bahrain ilishuhudia harakati kubwa za kiusalama na kisiasa zilizofuatia maandamano na matamko ya kupinga mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Lebanon.

Tarehe 29 Septemba, Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Bahrain, alitoa taarifa akiwataka wananchi kuzingatia kile alichokiita “mshikamano wa kitaifa na uwajibikaji”, pamoja na kudumisha usalama na utulivu wa umma wakati wa kufanyika kwa maandamano ya kupinga kuuawa kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah.

Baada ya kuanza kwa vita vya kikanda tarehe 28 Februari 2026 na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, Iran ilijibu kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi, ikiwemo Bahrain, ambayo inahifadhi makao makuu ya Meli ya Tano ya Jeshi la Wanamaji la Marekani. Kadiri athari za mzozo huo zilivyoenea, mamlaka za Bahrain ziliongeza hatua za ukandamizaji dhidi ya Mashia wa nchi hiyo.

Katika muktadha huo, baada ya kukamatwa kwa makumi ya wananchi katika kipindi cha miaka miwili, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain ilitangaza tarehe 27 Aprili 2026 kwamba imefuta uraia wa watu 69, wakiwemo baadhi ya wanafamilia wao. Mamlaka ziliwatuhumu watu hao kwa kuonyesha mshikamano na Iran, kusifu hatua zake, pamoja na kuwa na uhusiano na taasisi za kigeni.

Tarehe 7 Mei, mgogoro huo uliingia ndani ya Bunge la Bahrain, ambapo Baraza la Wawakilishi lilipiga kura kwa kauli moja kufuta uanachama wa wabunge watatu—Abdulnabi Salman, Mamdouh Al-Saleh na Mahdi Al-Shuwaikh—kwa sababu ya misimamo yao kuhusu kufutwa kwa uraia. Msimamo wa wabunge hao watatu ulikuwa kupinga hatua zinazohusiana na uraia na kuuliza: “Watoto wa mwananchi wana kosa gani ikiwa baba yao ameonyesha mshikamano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran?”

Mapema Jumamosi, tarehe 9 Mei 2026, hatua hizo za ukandamizaji ziliendelea kwa kuvamiwa kwa zaidi ya nyumba 40 na kukamatwa kwa wanazuoni wa dini, wakiwemo wanazuoni wakuu, kwa tuhuma ambazo chanzo kinazieleza kuwa hazina msingi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua hiyo ililenga kuzua hofu miongoni mwa Mashia na kuwalazimisha kutangaza utii kwa mfalme na mfumo wa utawala.

Tovuti ya Mir’at Bahrain inauliza: Je, utii unaopatikana kwa vitisho ni utii wa kweli, au ni saini tu ambayo mamlaka inawalazimisha wananchi wake kuitoa? Utii haujengwi kwa hofu, na uhalali wa kisiasa haupatikani kupitia saini zinazochukuliwa chini ya shinikizo la vyombo vya usalama. Kwa mtazamo wa msingi, uhalali wa kisiasa haujengwi kwa vitisho, bali hutokana na utashi huru wa wananchi na uwezo wao wa kujieleza, kuchagua na kushiriki katika siasa bila hofu ya kuadhibiwa.

Vyombo hivyo vya habari vya Bahrain vinaendelea kwa kurejea historia ya mchakato huo, vikieleza kwamba tarehe 9 Machi 2012, maandamano ya “Labbaik ya Bahrain” yalifanyika baada ya hotuba ya mfalme, ambapo aliwataja Mashia kama “kundi dogo.” Kwa mwaliko wa Ayatullah Sheikh Isa Qassim, na kwa mujibu wa makadirio ya makundi ya upinzani, takribani wananchi 300,000 kutoka maeneo na makundi mbalimbali walishiriki katika maandamano hayo, ambayo yalikuwa miongoni mwa maandamano makubwa zaidi katika historia ya Bahrain.

Ujumbe wa washiriki wa maandamano ya “Labbaik ya Bahrain” ulikuwa wito wa uzalendo, si mwito kwa mtu binafsi au mfumo fulani wa kisiasa. Baadaye, maandamano yalianza tena mwezi Septemba 2013, ambapo maandamano ya tarehe 27 Septemba yalishuhudia ushiriki mkubwa kwa mwaliko wa Sheikh Ali Salman, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Al-Wefaq. Kwa mujibu wa tathmini ya makundi ya upinzani, siku hiyo ilikuwa msisitizo mwingine wa madai kuhusu kuporomoka kwa uhalali wa mfumo wa kisiasa wa Bahrain na kuendelea kwa jitihada za wananchi kutafuta mfumo unaotegemea ushiriki wa kisiasa na utashi wa wananchi.

Mir’at Bahrain inahitimisha kwa kusema kwamba hali ya sasa ni mwendelezo wa mzozo wa muda mrefu kuhusu maana ya uraia, uwakilishi wa kisiasa na uhalali wa utawala nchini Bahrain. Kwa mujibu wa chombo hicho, mamlaka inaweza kulazimisha ukimya, kupata saini kwa kulazimisha, kufuta uraia au uanachama wa mwakilishi, lakini hatua za kiusalama pekee haziwezi kubadilisha hofu kuwa ridhaa, kulazimisha kuwa ushawishi, au saini ya kulazimishwa kuwa uhalali.

Uhalali haujengwi kwa kuwatisha watu, na utii haupatikani kwa nguvu.