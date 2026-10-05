Maneno Kuwa Silaha ya Kimkakati Dhidi ya Israel katika Vita vya Kisaikolojia; Hata Wazayuni Walimtambua Nasrallah Zaidi Kuliko Viongozi Wao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jamal Wakim, Profesa wa Mahusiano ya Kimataifa katika Chuo Kikuu cha Lebanon, amesema kwamba katika kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu shupavu wa Hizbullah ya Lebanon, anapaswa kutambuliwa kwa uongozi wake wenye mvuto na nafasi yake katika kuibadilisha Hizbullah kutoka harakati ya kijeshi ya aina ya wanamgambo kuwa mfumo wa kisasa wa kiutawala na wenye muundo wa kitaasisi.

Wakim alisisitiza: “Hakuna shaka kwamba Sayyid Nasrallah alichangia kwa kiasi kikubwa katika kujenga taasisi za Hizbullah, ili taasisi hizo zisiwe tena tegemezi kwa watu binafsi. Jambo hili lilijidhihirisha katika kipindi cha hivi karibuni, wakati viongozi na makamanda wa Hizbullah walipolengwa, hususan baada ya tukio la vifaa vya pager na mauaji yaliyofuata, ikiwemo kuuawa kishahidi kwa Sayyid Nasrallah mwenyewe na baadaye Sayyid Hashim.”

Nasrallah Alijengaje Muundo Ulioweza Kukabiliana na Mshtuko wa Mauaji ya Viongozi?

Wakim aliongeza: “Katika mfululizo huu wa matukio, ilibainika kwamba muundo huu uliweza kustahimili mishtuko hiyo na kuzalisha upya uongozi ulioweza kudumisha mwelekeo wa Hizbullah. Kwa hiyo, tunaweza kuhitimisha kwamba Sayyid Hassan alikuwa na nafasi muhimu katika suala hili; hata hivyo, bila shaka jambo hili linahitaji utafiti zaidi.”

Profesa huyo wa Mahusiano ya Kimataifa katika Chuo Kikuu cha Lebanon aliendelea kueleza kuhusu namna Sayyid Hassan Nasrallah alivyotumia hotuba kama mtaalamu wa vita vya kiakili (cognitive warfare), si tu kama chombo cha kushawishi, bali pia kama silaha ya kimkakati ya kumwekea adui gharama za kisaikolojia, na namna vita hivyo vya kiakili vilivyoathiri mahesabu ya kiusalama ya Israel.

Alisema: “Sayyid Hassan alikuwa na umahiri katika mikakati na uwasilishaji wa ujumbe kupitia vyombo vya habari. Jambo hili lilimwezesha kuwa na ushawishi kwa wafuasi wake, kuwaimarisha na kuwapa nguvu, na kwa upande mwingine, hata kuwashawishi wapinzani na maadui zake.”

Alisisitiza kwamba ushahidi wa jambo hilo unapatikana katika tafiti ambazo zinaendelea kuonyesha kwamba hata Waisraeli walikuwa na imani zaidi kwa Sayyid Nasrallah kuliko walivyokuwa na imani kwa viongozi wao wenyewe. Kwa mujibu wa Wakim, jambo hili pekee linaonyesha uelewa wake wa kina wa mawasiliano ya vyombo vya habari, ambao ulitokana na maarifa mapana.

Uwezo wa Nasrallah wa Kujenga Mizani kati ya Lebanon na Upinzani wa Kikanda

Akizungumzia uwezo wa Sayyid Nasrallah, aliyekuwa akijulikana kama Sayyid wa Muqawama, katika kusimamia migongano ya ndani ya Lebanon, na uwezo wake wa kuweka uwiano kati ya utambulisho wa upinzani wenye upeo wa kimataifa na hali halisi ya kisiasa ya Lebanon yenye changamoto na mitazamo mbalimbali, pamoja na kutumia diplomasia ya ndani ili kuhakikisha mwendelezo wa kisiasa wa Hizbullah katika siku zijazo, Wakim alisema:

“Sayyid Nasrallah aliweza kusawazisha mazingira ya kipekee ya Lebanon kwa kuyaunganisha na mkakati wa kikanda wa kukabiliana na mradi wa Kizayuni wenye upeo wa kimataifa, ambao unaonekana kuwa mwendelezo wa utawala wa kibeberu wa Magharibi.”

Aliongeza: “Mafanikio haya yanaonyesha mtazamo wa kina ambao kiongozi wa Hizbullah alikuwa nao. Kwanza, uelewa wake wa hali halisi ya Lebanon, na pili, ufahamu wake wa mizani ya nguvu pamoja na mabadiliko ya kikanda na kimataifa, vilikuwa na nafasi kubwa katika kufanikisha jambo hili.”

Kutoka Lebanon hadi Mhimili wa Muqawama; Kuunganisha Nyuga katika Mkakati wa Nasrallah

Profesa huyo wa Chuo Kikuu cha Lebanon pia alizungumzia nafasi ya Sayyid Hassan Nasrallah katika kubadilisha jiografia ya kiusalama kutoka ngazi ya kitaifa, yaani Lebanon, hadi ngazi ya kimataifa/kikanda, yaani Mhimili wa Muqawama, na kujenga aina ya mshikamano wa kijeshi uliounganishwa.

Alisema: “Nafasi yake katika kuunganisha nyuga ilikuwa sehemu ya ufahamu wa Sayyid Nasrallah kwamba suala la Palestina si suala la ndani linalohusu tu haki za taifa fulani, bali ni mwanzo wa mradi wa Kizayuni ambao ni sehemu ya mradi wa kutawala wa Magharibi, hasa Marekani, unaolenga eneo hili na utambulisho wake.

“Kwa hiyo, aliunganisha Muqawama nchini Lebanon na Mhimili wa Muqawama katika eneo hilo, kama sehemu ya kujenga safu pana ya kukabiliana na mradi huu ambao haulengi Palestina pekee, bali pia Lebanon, Iraq, Syria, Jordan na eneo lote.”

Wakim aliongeza: “Sasa, miaka miwili baada ya kufariki kishahidi kwa Sayyid Nasrallah, Hizbullah imeweza kutumia ipasavyo mifumo ya ugatuzi wa maamuzi ambayo aliibuni. Bila shaka bado kuna mambo mengi ya kujifunza na kuyafanyia utafiti kuhusu Hizbullah, lakini ninaamini kwamba chama hiki pamoja na Iran, kwa ujumla, wamefanikiwa kujenga mfumo wa uongozi uliogatuliwa ambao unaweza kustahimili mishtuko na kukabiliana na suala la kulengwa kwa viongozi wakati wa mapambano, kwa lengo la kuhuisha uongozi na kuendeleza mkondo wa Muqawama.”