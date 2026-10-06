Amir Hatami: Ikiwa adui atakosea tena, tutatoa jibu la kuumiza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Amir Meja Jenerali Amir Hatami, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kuwepo katika mkoa wa Fars, alitembelea vitengo vya jeshi vilivyoko katika mkoa huu na kutathmini ari ya kivita ya wanajeshi, utayari wa vifaa na uwezo wa ulinzi wa vitengo hivi.

Amir Meja Jenerali Hatami katika mkutano na makamanda na maafisa wa vitengo hivi, wakati akitoa shukrani kwa jitihada, mshikamano na ushirikiano wa vikosi vya ulinzi, alisema: Ushirikiano na muunganiko wa vikosi vya ulinzi katika mkoa wa Fars ni mfano mzuri wa mshikamano na uratibu kati ya vikosi na mifano kama hii inapaswa kuimarishwa katika maeneo mengine pia.

Akirejelea mafanikio ya vikosi vya ulinzi katika vita vya hivi karibuni na kusema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilishinda katika vita vya hivi karibuni, alisisitiza: Katika vita kuna uharibifu, lakini kile kilicho muhimu ni matokeo ya vita ambayo badala ya kujisalimisha, yalisababisha heshima na utukufu wa nchi.

Kamanda Mkuu wa Jeshi, kwa kuendelea kusisitiza kwamba vita bado havijaisha, alisema: Adui baada ya kushindwa katika uwanja wa kijeshi, amegeukia njia nyingine na kwa vikwazo na shinikizo la kiuchumi anajaribu kuweka shinikizo kwa watu na kando na hilo, anafuata hatua nyingi za kuunda ukosefu wa usalama na ghasia. Vikosi vya ulinzi kwa kudumisha utayari na umakini, ikiwa adui atakosea tena watajibu vitisho vyake kwa jibu la kuumiza.

Amir Meja Jenerali Hatami akirejelea umuhimu wa mafanikio ya kimkakati ya nchi kutokana na vita zilizolazimishwa, alisisitiza: Tunapaswa kutumia fursa zilizoundwa ili kuimarisha ushindi na kuondoa kivuli cha vita kutoka nchini na katika njia hii, tuendelee kusimama na kustahimili.

Alisema kwamba moja ya vipengele muhimu vya utayari wa kivita ni ubunifu na ubunifu, na akasema: Ubunifu wowote unaoweza kuvuruga mahesabu ya adui ni wa thamani. Adui anafanya kazi kwa msingi wa mahesabu, mafunzo na mipango na ubunifu wowote mpya unaweza kubadilisha mahesabu haya.

Kamanda Mkuu wa Jeshi, alisema: Vita ni uwanja wa ustahimilivu, upande wowote unaoweza kuwa na upinzani na ustahimilivu zaidi, hatimaye utashinda na sisi kama upande wa ulinzi, tuna uwezo mkubwa wa ustahimilivu katika nchi na vikosi vya ulinzi. Tunajiona kuwa katika njia ya kutetea haki na tunatumaini ahadi za Mwenyezi Mungu na kwa imani hii, tunaendelea njia ya kukabiliana na adui na kutetea nchi.