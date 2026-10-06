Qalibaf: Caucasus haipaswi kuwa mahali pa mashindano ya kijiografia ya nguvu za kigeni

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Ararat Mirzoyan Waziri wa Mambo ya Nje wa Armenia mchana wa leo (Jumatatu 13 Mehrmah) alikutana na kuzungumza na Mohammad Bagher Qalibaf Spika wa Bunge la Baraza la Kiislamu.

Spika wa Bunge la Baraza la Kiislamu mwanzoni mwa mkutano huu, akishukuru msimamo na hatua za watu na serikali ya Armenia katika kusimama pamoja na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika siku za vita vya hivi karibuni na baada yake alisema: Ushirikiano huu kutoka kwa taifa jirani uliacha kumbukumbu nzuri katika akili.

Spika wa Bunge la Baraza la Kiislamu alisisitiza: Mbali na mahusiano ya nchi mbili, masuala ya kikanda katika Caucasus, ikiwa ni pamoja na njia za mawasiliano zipo ambazo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Armenia zinaweza kuzungumza juu yake.

Akiisisitiza kwamba sasa zaidi ya wakati mwingine wowote eneo la Caucasus linahitaji utulivu na jambo hili linapaswa kuwa kwa kuimarisha mipaka rasmi, aliongeza: Uzoefu umeonyesha kwamba kuingilia kati kwa nguvu za nje ya eneo kunaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa mfano katika eneo la Ghuba ya Uajemi inaonekana kwamba nguvu za kigeni zilikuja na baadhi ya nchi zilifikiri kwamba uwepo huu unaweza kuwa wa usalama kwao lakini matokeo yake yalikuwa ukosefu wa usalama. Nguvu hizi zina tamaa tu ya uwezo na rasilimali za nchi za eneo na zinafuata maslahi yao wenyewe.

Qalibaf alisema: Tunatumai kwamba mabadilishano ya mawazo na ushirikiano wa kudumu na wa mbele wa nchi mbili katika nyanja ya kisiasa na kiuchumi utasaidia kuunda fursa katika maeneo ya usafirishaji, nishati na masuala mengine na uwe na ufanisi.

Spika wa Bunge la Baraza la Kiislamu akisisitiza kwamba Wamarekani hawana kuaminika katika masuala mbalimbali, alibainisha: Wamarekani katika nyanja ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hawakufikia malengo yao yoyote na walishindwa na katika nyanja ya kisiasa pia walivunja ahadi katika utekelezaji wa makubaliano na katika nyanja hii pia walijipa pigo lingine kwa heshima yao wenyewe.

Kwa mujibu wa taarifa hii, Ararat Mirzoyan Waziri wa Mambo ya Nje wa Armenia pia katika mkutano huu aliona mahusiano ya nchi yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ya kimkakati na alisema: Ushirikiano wa serikali za nchi mbili unasababisha kuimarisha zaidi jambo hili.

Alieleza: Urafiki na mahusiano ya kudumu yanapatikana kwa kusimama pamoja katika matatizo; kwa kweli urafiki katika siku ngumu unasababisha kuimarisha zaidi mahusiano.