Wanafunzi wa Al-Mustafa Mbezi Beach - Dar-es-Salam, Tanzania Wahuisha Dua ya Tawassul

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, wanafunzi wa Chuo cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s.a.w.w.), Mbezi Beach, Dar es Salaam, Tanzania, Jumanne, tarehe 6 Oktoba 2026, walishiriki katika programu ya kiroho ya Dua ya Tawassul.

Katika programu hiyo ya kiroho, wanafunzi walikusanyika kwa ajili ya kusoma Dua ya Tawassul na kumuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awateremshie rehema, msamaha, uongofu na awajibu haja zao.

Dua ya Tawassul ni miongoni mwa dua zinazosisitiza kumuelekea Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa unyenyekevu na kutafuta ukaribu Wake kupitia njia zilizowekwa katika mafundisho ya dini. Katika mafundisho ya Madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s.), Mtume Mtukufu Muhammad (s.a.w.w.) na Ahlul-Bayt wake watukufu (a.s.) ni miongoni mwa njia za Tawassul na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu.

Qur’ani Tukufu inasema:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“Enyi Mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na tafuteni njia ya kujikurubisha kwake.”

(Qur’ani Tukufu, 5:35)

Kwa kuzingatia mafundisho hayo, washiriki wa programu hiyo walieleza mapenzi na heshima yao kwa Mtume Mtukufu Muhammad (s.a.w.w.) na Ahlul-Bayt wake (a.s.), huku wakimuelekea Mwenyezi Mungu kwa dua na unyenyekevu.

Programu hiyo pia ililenga kuimarisha uhusiano wa kiroho wa wanafunzi na Mwenyezi Mungu Mtukufu, kukuza maarifa na mapenzi kwa Ahlul-Bayt (a.s.), pamoja na kuendeleza utamaduni wa dua, Tawassul na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu miongoni mwa wanafunzi na wanazuoni wa Chuo cha Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania.