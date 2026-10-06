Rais wa Iran: Mazungumzo na Marekani “Hayana Maana”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kuwa mazungumzo na Marekani hayana maana, akieleza kuwa uzoefu wa Tehran unaonyesha kuwa mazungumzo yamekuwa yakifuatiwa na hatua za kijeshi.

Pezeshkian alitoa kauli hiyo Jumatatu, 5 Oktoba 2026, wakati wa mkutano wake na Waziri wa Mambo ya Nje wa Armenia, Ararat Mirzoyan, mjini Tehran.

Rais huyo wa Iran amesema kuwa tatizo kubwa katika uhusiano kati ya Tehran na Washington ni kwamba kila mara pande hizo zinapoketi kwenye meza ya mazungumzo, Iran hukabiliwa na hatua za kijeshi.

“Tatizo letu na Marekani ni kwamba kila tunapofika kwenye meza ya mazungumzo, mara moja vita vinawekewa juu yetu.”

Pezeshkian amesema pia kuwa Iran imeshambuliwa mara tatu baada ya mazungumzo, jambo ambalo, kwa mujibu wa kauli yake, linaonyesha kuwa Marekani haina nia ya kweli ya kutafuta suluhu kupitia mazungumzo.

Aidha, Rais wa Iran amekosoa kile alichokiita matumizi ya mauaji, vikwazo, shinikizo na vitisho, pamoja na kuvunjwa kwa ahadi na makubaliano, akisema mazingira hayo yanafanya mazungumzo kuwa yasiyo na maana.

“Pamoja na adui ambaye kila siku anatumia mauaji, vikwazo, shinikizo na vitisho, na anayevunja ahadi zake, mazungumzo hayana maana.”

Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia kati ya Iran na Marekani zikiwa bado hazijapata mafanikio makubwa. Mazungumzo ya hivi karibuni yaliyofanyika kwa njia zisizo za moja kwa moja pia hayakuleta makubaliano ya kuondoa mkwamo uliopo kati ya pande hizo.

Hata hivyo, kauli ya Pezeshkian haimaanishi kwamba Tehran imeondoa kabisa uwezekano wa diplomasia. Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa mgogoro huo hauwezi kutatuliwa kwa njia ya kijeshi wala kwa vikwazo vipya, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo yanayozingatia haki na usawa.

Kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa bado yuko tayari kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Tehran, huku kukiwa na tofauti kubwa kuhusu masharti na mwelekeo wa mazungumzo hayo.

Kauli za viongozi wa pande zote zinaonyesha kuwa kutokuaminiana kati ya Tehran na Washington bado ni miongoni mwa changamoto kuu katika juhudi za kidiplomasia, huku suala la mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya Marekani na hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati zikiendelea kuwa sehemu muhimu ya mzozo huo.