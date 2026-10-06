Lengo Lililofichika la Washington la Kujiondoa Iraq: Kudhoofisha Mhimili wa Muqawama!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, Jarida la “Asia Times” limeripoti kwamba lengo la Marekani katika kujiondoa nchini Iraq ni kudhoofisha Mhimili wa Muqawama, huku Washington ikijiandaa kwa uwezekano wa makabiliano makubwa na Tehran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya uchambuzi kuhusu kujiondoa kwa Marekani nchini Iraq unaeleza kwamba Washington inashinikiza Baghdad kuchukua hatua dhidi ya silaha za makundi ya Muqawama, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhoofisha kile kinachoelezwa kuwa mstari wa kwanza wa ulinzi na kuandaa mazingira ya uwezekano wa mapambano mapana na Iran.

Ripoti hiyo inaonya kwamba hatua hii ya kimkakati inaweza kuibua hatari mbili kuu: ama Iraq ikaingia katika utegemezi wa muda mrefu kwa nguvu za nje, au eneo hilo likagawanyika miongoni mwa makundi yenye uhasama. Kwa msingi huo, ripoti inasema kuwa kusherehekea kuondoka kwa Marekani nchini Iraq kunaweza kuwa ni jambo la mapema, kwa sababu mapambano kuhusu mustakabali wa Mashariki ya Kati yanaweza kuwa yanaingia katika hatua mpya.

Asia Times inaeleza kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq hakumaanishi mwisho wa ushawishi wa Washington, bali kunaweza kuashiria mabadiliko kutoka katika uwepo wa moja kwa moja wa kijeshi kuelekea mbinu za mbali zaidi za kisiasa, kiuchumi na kimkakati.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, badala ya kutegemea zaidi udhibiti wa moja kwa moja wa maeneo, Marekani inaweza kutumia miundo ya kisiasa pamoja na ushawishi katika mifumo ya kifedha na kimataifa ambayo uchumi wa Iraq unategemea.

Ripoti hiyo pia inasisitiza kwamba ili kuelewa hali ya Iraq ya sasa, ni muhimu kuangalia zaidi ya sherehe za mamlaka ya kitaifa na kuchunguza mienendo ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama ambayo bado inaendelea kuathiri mustakabali wa eneo hilo.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, moja ya maeneo muhimu ya mkakati wa Marekani baada ya kujiondoa ni makundi yanayounda sehemu muhimu ya Mhimili wa Muqawama nchini Iraq. Ripoti hiyo inadai kwamba makundi hayo yanaendelea kuchukuliwa na Washington kama changamoto kwa ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati.

Asia Times inaendelea kueleza kwamba kuondolewa kwa vikosi vya kawaida vya kijeshi vya Marekani kunaweza kutumiwa pia kubadilisha mjadala kuhusu nafasi ya makundi hayo. Kwa mtazamo unaowasilishwa katika ripoti hiyo, hoja inaweza kuhamishwa kutoka katika suala la kupinga uwepo wa kijeshi wa kigeni hadi katika suala la uhuru wa Iraq, utekelezaji wa sheria na kuwepo kwa silaha chini ya udhibiti wa serikali.

Ripoti hiyo inadai kwamba iwapo makundi ya Muqawama yatawasilishwa kisiasa kama kikwazo kwa utulivu badala ya sehemu ya mfumo wa usalama wa taifa, yanaweza kukabiliwa na shinikizo la kisiasa na kiuchumi, hali ambayo, kwa mujibu wa uchambuzi huo, inaweza kupunguza uwezo wao wa kuzuia au kujibu vitisho vya nje.

Kwa hiyo, kwa mujibu wa Asia Times, kujiondoa kwa Marekani Iraq hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama mwisho wa ushawishi wa Washington, bali kama mabadiliko ya namna ya kutumia ushawishi, kutoka katika uwepo wa kijeshi wa moja kwa moja kuelekea mbinu za kisiasa, kiuchumi na kimkakati.