Kusisitizwa Nafasi ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah katika Umoja na Muqawama wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, jioni ya leo, Jumanne, tarehe 6 Oktoba 2026, hafla ya uzinduzi wa bango la wito wa kuwasilisha makala katika Kongamano la Kimataifa la “Umana'u al-Rusul”, lililoandaliwa mahsusi kwa ajili ya kumuenzi Shahidi wa Muqawama Sayyid Hassan Nasrallah, imefanyika kwa kaulimbiu:

“Umoja na Muqawama wa Kiislamu katika Fikra za Shahidi Nasrallah, kwa kuzingatia uwezo wa kimkakati wa Mkoa wa Hormozgan.”

Hafla hiyo imeandaliwa na Majma' ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), huku ikihudhuriwa na viongozi, wasomi na wadau mbalimbali wa elimu na utamaduni.

Sayyid Hassan Nasrallah; mfano wa Muqawama wa zama hizi

Mwanzoni mwa hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Iskandari, Katibu wa Kongamano, aliwakaribisha wageni na kueleza baadhi ya vipengele vya shakhsia ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.

Alisema kuwa Sayyid Hassan Nasrallah alikuwa miongoni mwa mifano madhubuti ya Muqawama katika zama hizi, akieleza kwamba alichukua nafasi muhimu katika mapambano dhidi ya kile alichokiita ubeberu wa kimataifa, Marekani na utawala wa Israel. Aidha, alisisitiza kuwa pamoja na upande wa kijihadi, Shahidi Nasrallah alikuwa na kiwango cha juu katika nyanja za maadili, kiroho na irfani.

Kwa mujibu wa Iskandari, Nasrallah aliunganisha irfani na ucha-Mungu pamoja na jihadi na mapambano, jambo lililomfanya kuwa mtu mwenye vipengele mbalimbali vya kiutu na kiuongozi.

Akizungumzia pia sifa ya kufuata na kutii Wilayatul-Faqih iliyodhihirika katika maisha yake, alisema kuwa Shahidi Nasrallah alikuwa akijitahidi kutekeleza kwa vitendo yale aliyoyaona kuwa yanaendana na maelekezo ya Kiongozi Mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Nasrallah na malezi ya kizazi cha wapiganaji

Katibu wa Kongamano la Umana'u al-Rusul alieleza kuwa kongamano hilo lina malengo makuu manne: kuenzi shakhsia ya Shahidi Nasrallah, kufufua na kuhifadhi athari zake, kumtambulisha kama mfano wa kuigwa, na kujenga mtandao wa wasomi na wataalamu.

Alisema zaidi ya miradi 20 ya kielimu imeainishwa kwa ajili ya kufufua na kuhifadhi athari za kielimu na fikra za Shahidi Nasrallah, huku miradi 12 ikiwa tayari imepitishwa. Aidha, hadi sasa zaidi ya mikutano 560 ya kielimu imefanyika, na majarida 20 ya kielimu na utafiti yameonyesha utayari wa kushirikiana na kongamano hilo.

Akizungumzia mwenendo wa maisha ya kijihadi wa Shahidi Nasrallah, Iskandari alisema aliishi kwa usiri mkubwa kwa kipindi cha miezi kadhaa katika sehemu ya chini ya jengo rahisi, huku familia yake ikiwa katika majengo kadhaa kutoka hapo bila kujua eneo lake halisi.

Aliongeza kuwa licha ya mazingira hayo, aliweza kuwa na ushawishi mpana na kuwalea maelfu ya vijana wenye uwezo nchini Lebanon, ambao, kwa mtazamo wake, wanaweza kuwa viongozi wa baadaye katika ulimwengu wa Kiislamu.

Hormozgan; kitovu cha umoja na Muqawama

Iskandari alisisitiza pia sababu za kuchaguliwa Mkoa wa Hormozgan kuwa mhimili wa wito huu wa kimataifa.

Alisema moja ya sifa muhimu za Shahidi Nasrallah ilikuwa ni kuunganisha umoja wa ulimwengu wa Kiislamu na Muqawama. Kwa mujibu wake, Hormozgan, kutokana na nafasi yake ya kimkakati pamoja na kuwepo kwa mazingira ya kuishi kwa amani baina ya Waislamu wa madhehebu mbalimbali na wafuasi wa dini nyingine, ina uwezo mkubwa wa kuandaa kongamano la kimataifa la aina hiyo.

Alieleza pia kuwa kwa uratibu uliofanyika na Chuo Kikuu cha Azad cha Kiislamu pamoja na Hawza za Kielimu nchini Iran, mada 72 za kielimu zimetolewa kwa ajili ya kuandaa vikao maalumu vya kitaalamu, kwa lengo la kupata matokeo ya kielimu yatakayokuwa na manufaa kwa jamii ya leo.

Nasrallah na mfano wa “Uswahaba Mwema wa Kinabii”

Katika sehemu nyingine ya hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Maliki, Naibu Mkuu wa Hawza za Kielimu za Qom, alisifu juhudi za Hujjatul-Islam Iskandari katika kipindi cha Ulinzi Mtakatifu na katika nyanja za utamaduni.

Akizungumzia shakhsia ya Sayyid Hassan Nasrallah, alisema kuwa aliifanya dhana ya Muqawama itoke katika kiwango cha maneno na kuifanya ionekane kwa vitendo.

Alimtaja Nasrallah kuwa miongoni mwa matokeo muhimu ya Mapinduzi ya Kiislamu na mtu aliyefunzwa katika shule ya Imam Khomeini (r.a.) na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Maliki alirejea aya ya Qur’ani Tukufu:

«لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

akieleza kuwa mwenendo na juhudi za Shahidi Nasrallah zilionesha jitihada za kuiga sifa za Mtume Muhammad (s.a.w.w.) katika ushujaa, usafi wa moyo, kusimama imara mbele ya ukafiri na kuwa na utulivu unaotokana na imani katika sunna za Mwenyezi Mungu.

Umuhimu wa kuwatambua watu mashuhuri kabla ya kusahaulika

Naibu Mkuu huyo wa Hawza za Kielimu za Qom alizungumzia pia dhana ya kihistoria na kifalsafa ya “Hijabu ya Usasa”, akieleza kuwa kuishi katika zama moja na mtu mkubwa wakati mwingine kunaweza kuwazuia watu kutambua kwa usahihi vipengele mbalimbali vya shakhsia yake.

Alisisitiza umuhimu wa kutoruhusu vipengele vya maisha na urithi wa watu mashuhuri na mashahidi wakubwa kupuuzwa au kusahaulika.

Kwa mtazamo wake, juhudi za Kongamano la Umana'u al-Rusul ni hatua muhimu katika kuondoa kizuizi hicho na kuwatambulisha mifano halisi ya kuigwa kwa kizazi cha sasa.

Nasrallah; mwalimu wa umoja na mfano wa nyenzo laini za ustaarabu wa Kiislamu

Aidha, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abadi-Zadeh, Mwakilishi wa Kiongozi wa Wilaya ya Faqih katika Mkoa wa Hormozgan na Imam wa Swala ya Ijumaa wa Bandar Abbas, alieleza kufurahishwa na juhudi za Hawza za Kielimu za Qom na Najaf katika kuwatambulisha watu waliolelewa katika vituo hivyo vikubwa vya kielimu.

Alisema kuwa ni jambo la kujivunia kwa wananchi wa Hormozgan kuwa wenyeji wa tukio hilo la kielimu, akitaja pia nafasi ya kimkakati ya mkoa huo katika eneo la Mlango wa Hormuz.

Akisisitiza umuhimu wa kuendeleza mtazamo wa ustaarabu katika ulimwengu mzima wa Kiislamu, pamoja na taasisi za kielimu za Kisunni kama Al-Azhar, alisema kuwa, kwa mujibu wa kauli ya Kiongozi Mkuu wa Iran, Shahidi Nasrallah hakuwa tu mtu binafsi, bali alikuwa “maktaba” au “shule ya fikra”, na kwamba kuwatambua watu wanaojenga shule ya fikra kunahitaji tafiti za kina za kielimu.

Shule ya Muqawama na uwezo wake wa kujenga ustaarabu

Imam wa Swala ya Ijumaa wa Bandar Abbas alibainisha vipengele viwili muhimu katika shakhsia ya Shahidi Nasrallah.

Kwanza, alisema alikuwa mwenye kusimamia umoja wa kweli, kiasi kwamba si Waislamu wa Shia na Sunni pekee, bali pia sehemu ya jamii ya Kikristo nchini Lebanon ilitambua nafasi yake katika kuhimiza kuishi pamoja kwa amani.

Pili, alieleza kuwa ustaarabu una vipengele viwili, yaani vifaa na miundombinu ya kimwili (hardware) pamoja na maarifa, fikra, maadili na mifumo ya kiutamaduni (software). Kwa mtazamo wake, sehemu kubwa ya ujenzi wa ustaarabu inategemea kipengele cha pili.

Alisema vipengele mbalimbali vya maisha ya Shahidi Nasrallah vinaweza kuchukuliwa kama mfano wa “programu ya ujenzi wa ustaarabu mpya wa Kiislamu”, hususan katika mtindo wa maisha, mambo ya kiroho na uzalishaji wa fikra.

Umuhimu wa kujifunza mbinu za mawasiliano za Sayyid Hassan Nasrallah

Katika sehemu ya mwisho ya mkutano huo, Dkt. Souqandi, Mkurugenzi Mkuu wa Utamaduni na Uongozi wa Kiislamu wa Mkoa wa Qom, alizungumzia kuundwa kwa mfumo wa kimkakati wa ushirikiano kati ya Hawza ya Kielimu na Wizara ya Utamaduni na Uongozi wa Kiislamu.

Alisema sekretarieti hiyo iko tayari kuratibu na kutumia uwezo wa taasisi za kitamaduni na kidini nchini Iran na katika Mkoa wa Hormozgan.

Akisisitiza pia umahiri wa Shahidi Nasrallah katika matumizi ya vyombo vya habari, alisema kuwa Nasrallah ni mfano unaoonekana wa zama hizi, na kwamba viongozi pamoja na watendaji katika nyanja za utamaduni na mawasiliano wanaweza kujifunza kutokana na namna alivyotumia vyombo vya habari kwa ufanisi, umakini na kujiamini.

Aliongeza kuwa katika zama hizi, uwepo na ushiriki madhubuti katika vyombo vya habari ni miongoni mwa mahitaji muhimu ya harakati za kijamii na ustaarabu.

Mwisho wa hafla hiyo, bango rasmi la wito wa kuwasilisha makala katika Kongamano la Kimataifa la Umana'u al-Rusul lilizinduliwa rasmi.