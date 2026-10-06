Pakistan Yafanya Majaribio ya Kombora la Masafa Marefu la Cruise

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, Jeshi la Pakistan limetangaza kupitia taarifa rasmi kwamba leo limefanikiwa kufanya jaribio la toleo lililoboreshwa na lenye masafa marefu la kombora la cruise la ardhini-kwa-ardhini “Fatah-4”, ambalo limetengenezwa na wataalamu wa ndani wa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mfumo huo wa silaha umewekewa teknolojia za hali ya juu pamoja na mifumo ya kisasa sana ya urambazaji, inayouwezesha kulenga malengo yaliyo katika umbali mrefu kwa usahihi mkubwa na uwezo mkubwa wa kuharibu shabaha.

Jeshi la Pakistan limeongeza kuwa jaribio hilo la kombora pia lilithibitisha vigezo vya kiufundi vya mifumo midogo mbalimbali iliyoundwa kwa ajili ya kuongeza usahihi wa kombora hilo na kuimarisha uwezo wake wa kuendelea kufanya kazi katika mazingira ya uwanja wa vita.

Pakistan pia yajaribu kombora kutoka kwenye manowari

Jumapili iliyopita, tarehe 27 Septemba 2026, Jeshi la Pakistan lilitangaza kuwa Jeshi lake la Wanamaji lilifanikiwa, kwa mara ya kwanza, kufanya jaribio la kurusha kombora la cruise kutoka kwenye manowari yake mpya, lenye uwezo wa kuharibu shabaha za masafa marefu.

Mvutano wa Pakistan na India pamoja na Afghanistan

Jaribio hili la kombora lililofanywa na Islamabad linakuja katika kipindi ambacho Pakistan imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama katika eneo lake.

Mwezi Juni 2025, Pakistan na India ziliingia katika mzozo wa kijeshi uliodumu kwa siku kadhaa, baada ya India kuishutumu Pakistan kwa madai ya kuunga mkono ugaidi; madai ambayo yamekuwa yakipingwa na Islamabad.

Aidha, katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, mpaka wa Pakistan na Afghanistan umekuwa ukikabiliwa na mvutano mkubwa pamoja na mapigano ya mara kwa mara, ambayo yamesababisha vifo na majeruhi.

Kwa ujumla, maendeleo haya yanaonyesha kuendelea kwa juhudi za Pakistan katika kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kiteknolojia, hususan katika eneo la mifumo ya makombora ya masafa marefu.