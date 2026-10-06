Hamas: Ushiriki wa Ben-Gvir katika Kubomoa Nyumba za Wapalestina huko Quds ni Ugaidi Uliopangwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas imesema kuwa uwepo wa binafsi na wa uchochezi wa Itamar Ben-Gvir, Waziri mwenye misimamo ya misimamo mikali katika Baraza la Mawaziri la utawala wa Kizayuni, katika eneo ambako jengo la makazi lilikuwa likibomolewa katika eneo la Al-Tur, Quds inayokaliwa kwa mabavu, ni “mfano wa ugaidi uliopangwa” unaotekelezwa na Baraza la Mawaziri la utawala huo.

Kwa mujibu wa Al-Manar, Hamas imesema kuwa kuongezeka kwa ubomoaji wa nyumba katika Quds inayokaliwa kwa mabavu, ukiwemo ubomoaji wa hivi karibuni wa jengo la makazi lenye ghorofa tano katika eneo la Al-Tur chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Ben-Gvir, ni sehemu ya kampeni za kisiasa za viongozi wa utawala wa Kizayuni.

Hamas imeeleza kuwa viongozi hao wanashindana wao kwa wao katika kutekeleza sera za kuwakandamiza na kuwaudhi watu wa Palestina pamoja na ardhi yao.

Harakati hiyo imeshikilia kuwa baraza la mawaziri la utawala huo unaokalia maeneo ya Palestina linawajibika kikamilifu kwa kuendeleza mkondo wake wa ukandamizaji na ufashisti, huku ikionya kuwa sera hiyo inaweza kusababisha madhara na athari zaidi katika uwanja wa mapambano.

Hamas imesisitiza kwamba hatua hizo haziwezi kuvunja azma na utashi wa wananchi wa Palestina, ambao wataendelea na njia ya mapambano na ukombozi.

Aidha, Hamas imezitaka jumuiya ya kimataifa na taasisi za kutetea haki za binadamu kuingilia kati mara moja ili kuudhibiti utawala wa Kizayuni na kusitisha mipango yake ya kubomoa nyumba na kuwahamisha kwa lazima wananchi wa Palestina.

Harakati hiyo pia imewataka Wapalestina kutumia na kuimarisha njia zote za kukabiliana na kusimama imara dhidi ya kuongezeka kwa uhalifu wa ubomoaji wa nyumba katika Quds, Ukingo wa Magharibi na maeneo mengine yanayokaliwa kwa mabavu.

Hamas imesisitiza umuhimu wa subira, uthabiti na muqawama wa wananchi wa Palestina, ikieleza kuwa msimamo wao thabiti unabaki kuwa kizuizi madhubuti mbele ya mipango ya utawala wa Kizayuni.