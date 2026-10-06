Shahidi Nasrallah Aliimarisha Miundombinu ya Kimkakati ya Muqawama;Sayyid wa Muqawama Alihuisha Utamaduni wa Ashura katika Maisha Yake Yote ya Kijihad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, amesema kuwa kuhifadhi urithi wenye thamani wa Sayyid wa Muqawama, Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, ni jambo la msingi na la kimkakati kwa Mbele ya Muqawama.

Akizungumza Jumanne jioni katika hafla ya uzinduzi wa taasisi maalumu ya kuhifadhi na kueneza urithi wa Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, Sheikh Naim Qassem aligusia subira na uimara wa Muqawama katika kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea, hususan katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.

Amesema: “Iwapo mashambulizi haya ya Israel na Marekani yangefanyika dhidi ya nchi nyingine yoyote duniani kwa kiwango kilekile kilichotumika dhidi ya Muqawama wa Hizbullah, wananchi wa Lebanon na wapiganaji wetu wenye heshima, basi Muqawama na nchi hiyo vingekuwa vimesambaratika tangu zamani.”

Sheikh Naim Qassem amesema kuwa subira ya Muqawama imetokana na baraka za Sayyid wa Mashahidi wa Muqawama, mwongozo wake, pamoja na wananchi safi, waumini na wenye heshima, na familia ambazo zimekuwa zikijitolea bila kusita.

Amesema: “Msiulize tunachofanya. Maadamu mashambulizi haya yanaendelea, hatuwezi kuwa kitu kingine isipokuwa kuwa Muqawama. Mwambieni adui aondoke katika ardhi yetu ndipo suluhisho litapatikana.”

Ameongeza kuwa suluhisho linaanzia kwa kuondoka kwa aibu kwa adui wa Israel na Marekani, ambaye amesema anaungwa mkono kwa nguvu zote katika mashambulizi dhidi ya eneo hilo.

“Hili ndilo suluhisho letu; msitutake suluhisho jingine,” amesema.

Sheikh Naim Qassem amesisitiza kuwa juhudi za miaka 23 za Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah katika kuimarisha miundombinu ya Mbele ya Muqawama, pamoja na kuandaa ramani ya njia ya heshima, uhuru na mafanikio, zimeacha urithi wa kimkakati na wa kudumu kwa vizazi vijavyo.

Ameongeza kuwa kuhifadhi hazina hii yenye thamani na kurekodi mawazo yake ya kifikra, kitamaduni, kisiasa na kioperesheni katika mfumo uliokusanywa na kuainishwa kwa utaratibu ni hitaji muhimu kwa Mbele ya Muqawama.

Aidha, amesema kuandikwa na kuhifadhi urithi huo hai, pamoja na kukusanywa kwa kazi zake za mdomo na maandishi, kutatoa fursa kwa watafiti, vyuo vikuu na taasisi za kimkakati kunufaika kwa kina na utajiri wake wa fikra, utamaduni, siasa na uendeshaji wa mambo, huku pia kukihakikisha kuendelea kwa mjadala wa Muqawama katika uwanja wa umma na vyombo vya habari.

Miaka ya Uongozi wa Sayyid Hassan Nasrallah

Akizungumzia historia ya kuanzishwa kwa Hizbullah, Sheikh Naim Qassem amesema kuwa Hizbullah ilianzishwa mwaka 1982, na mwaka 1992, miaka kumi baada ya kuanzishwa kwake, Sayyid Hassan Nasrallah alikabidhiwa jukumu la Katibu Mkuu kutoka kwa Shahidi Sayyid Abbas al-Musawi.

Amesema Sayyid Hassan Nasrallah alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa Hizbullah, lakini kuanzia mwaka 1992 hadi alipouawa shahidi, yaani kwa kipindi cha miaka 31, alifanya kazi ya kuimarisha nguzo za Muqawama, fikra yake ya msingi na mwelekeo ambao, kwa ajili ya vizazi vijavyo, unalenga uhuru, heshima, utu na maisha yenye fadhila na mafanikio katika kumtii Mwenyezi Mungu.

Katibu Mkuu huyo wa Hizbullah amesema kuwa leo kuna urithi mkubwa sana unaohusisha hotuba, khutba, mikutano, mazungumzo, kumbukumbu za vikao na simulizi za mdomo zilizokusanywa kwa miongo kadhaa.

Amesema nyaraka hizo zinapaswa kukusanywa na kuhifadhiwa katika kumbukumbu maalumu ili ziwekwe wazi kwa watafiti na wananchi, kwa lengo la kunufaika na utajiri wake wa kifikra, kitamaduni, kisiasa na kiutendaji.

Nguzo Sita za Urithi wa Sayyid wa Mashahidi wa Muqawama

Sheikh Naim Qassem aliendelea kwa kueleza nguzo sita ambazo, kwa mujibu wake, zinaunda msingi wa urithi huo pamoja na msingi wa Hizbullah na Mbele ya Muqawama.

1. Kushikamana na Uislamu

Amesema nguzo ya kwanza ni uhusiano na Uislamu na kushikamana na Uislamu halisi wa Muhammad (s.a.w.w.), ambao unazingatia malezi ya mwanadamu na kutoa mfumo unaolenga kurekebisha maisha yake na kuhakikisha malipo mema ya Akhera.

Amesema Sayyid Hassan Nasrallah katika kipindi chote cha uongozi wake alifanya kazi ya kuendeleza na kusisitiza dhana, fikra, itikadi na malezi yanayotokana na Uislamu.

2. Malezi ya Kijihadi

Nguzo ya pili, kwa mujibu wa Sheikh Naim Qassem, ni malezi ya jihadi.

Amesema jihadi ni msingi muhimu katika kulinda vizazi, ardhi, haki na heshima, na kwamba Sayyid Hassan Nasrallah alisisitiza sana mtazamo wa Karbala na Ashura pamoja na uongozi wa Imam Hussein (a.s.) katika suala la jihadi.

Akinukuu kauli maarufu ya Imam Khomeini kwamba, “Kila tulichonacho kimetokana na Ashura,” Sheikh Qassem amesema Sayyid wa Mashahidi wa Umma aliufanya ujumbe huo kuwa wa vitendo, si katika siku za Ashura pekee, bali katika maisha yake yote, kupitia kusisitiza jihadi, roho ya shahada na malezi ya Umma.

3. Wilaya

Sheikh Naim Qassem amesema nguzo ya tatu ni Wilaya, akisisitiza kuwa Wilaya si jambo la uzushi, bali ni miongoni mwa misingi ya dini.

Amesema Wilaya hii inaendelea kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenda kwa Mtume, kisha kwa Amirul-Muuminina Imam Ali (a.s.), Maimamu (a.s.), na katika zama hizi kupitia Wilayat al-Faqih, hadi kukabidhiwa bendera kwa Imam Mahdi (a.s.).

Amesisitiza kuwa Wilayat al-Faqih, ambayo alieleza kuwa ilidhihirika kupitia Imam Khomeini na baadaye Imam Khamenei, ni sehemu isiyotenganishwa ya mfumo huo wa kiimani.

4. Uhusiano na Imam Mahdi (a.s.)

Nguzo ya nne ni uhusiano na Imam Mahdi (a.s.).

Sheikh Qassem amesema Sayyid Hassan Nasrallah mara kwa mara alikuwa akizungumzia uhusiano na Imam Mahdi (a.s.), bendera ya Mahdawi na dhana kwamba wao ni miongoni mwa askari wa Imam Mahdi (a.s.).

Amesema Sayyid Nasrallah alikuwa akisisitiza kwamba wanaishi katika zama za kusubiri (Intizhar).

Kwa mujibu wa maelezo hayo, kusubiri kunamaanisha kushikamana na Wilaya ya Imam Mahdi (a.s.) na kuwa na imani katika ushindi wa hakika na uadilifu ambao utaenea katika ulimwengu mzima.

5. Umoja wa Kiislamu

Nguzo ya tano ni Umoja wa Kiislamu.

Sheikh Naim Qassem amesema Sayyid Hassan Nasrallah alisisitiza kwa kiwango kikubwa umoja kati ya Sunni na Shia, umoja ndani ya jamii ya Shia, pamoja na kupanua umoja katika ngazi ya kitaifa na kibinadamu.

Amesema malezi aliyoyasimamia Sayyid Nasrallah yalijenga msingi wa mshikamano huo.

Katika ngazi ya ndani ya Lebanon, amesema Sayyid Nasrallah alikuwa mzalendo aliyesimamia maisha ya pamoja, umoja wa kitaifa na mshikamano kati ya jeshi, wananchi na Muqawama.

6. Ulinzi na Muqawama

Sheikh Naim Qassem amesema nguzo ya sita ni ulinzi na Muqawama.

Amesema iwapo Muqawama utaelezwa katika mazingira ya kisasa, basi Sayyid Hassan Nasrallah anaweza kutajwa kama mmoja wa viongozi wakuu wa Muqawama, kwa sababu alishiriki katika kuujenga, kuhamasisha watu kuuzunguka na kufanya kazi ya kuimarisha mshikamano, uhusiano na ushirikiano na wapiganaji wa Muqawama katika sehemu mbalimbali za dunia.

Sheikh Naim Qassem Amkumbuka Shahidi Hajj Qassem Soleimani

Katika hotuba yake, Sheikh Naim Qassem pia amemkumbuka Kamanda wa zamani wa Kikosi cha Quds, Shahidi Hajj Qassem Soleimani, akisisitiza umuhimu wa juhudi alizofanya.

Amesema Shahidi Soleimani alikuwa nguzo kubwa ya kuunga mkono Muqawama katika eneo zima.

Katika muktadha huo, Sheikh Naim Qassem amewasalimia wananchi wa Iraq, Marjaa wao, uongozi, Hashd al-Sha'abi, vikosi vyote vya ulinzi na makundi mbalimbali ya wananchi wa Iraq, akisema walifanikiwa kuondoa majeshi ya Marekani nchini humo kupitia kujitolea, uimara na juhudi zao za kuendelea.

Amesema Iraq ilichangia kwa kiasi kikubwa katika kujenga heshima na pia katika kupambana na na kuangamiza kundi la ISIS.

Ameongeza kuwa wananchi wa Iraq wana uwezo wa kuondoa mkoloni yeyote katika ardhi yao, awe ni kundi la Takfiri, madhalimu au mkoloni, ili Iraq ibaki kuwa nchi huru, yenye heshima na yenye nguvu.

Kuhusu Palestina na Kusini mwa Lebanon

Sheikh Naim Qassem amesema wanaendelea kushuhudia kwa karibu mchakato wa ukombozi wa kusini mwa Lebanon, akisisitiza kuwa Israel haiwezi kubaki kusini mwa Lebanon milele.

Amesema Muqawama, kupitia msimamo wake, umeunda kile alichokiita simulizi kubwa la mapambano, na kwamba suluhisho linaanza kwa kuondoka kwa adui wa Kizayuni na Marekani anayesema anaunga mkono mashambulizi dhidi ya eneo hilo.

Aidha, amemuomba Mwenyezi Mungu awape wananchi wa Palestina katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, Gaza, Ukingo wa Magharibi na Quds daraja la juu la ushindi na kuwawezesha kupata uhuru.

Amesema wananchi wa Palestina wamejitoa kwa kiwango kikubwa, huku akieleza kwamba mateso wanayopitia kutokana na hatua za Israel, Marekani na mataifa ya Magharibi ni makubwa.

Hata hivyo, amesema kwa mujibu wa mtazamo wake, kwa heshima na kujitolea kwa wananchi hao, ushindi ni wa hakika.

Ameongeza kuwa vita vina hatua mbalimbali, lakini hatua ya mwisho, kwa mujibu wa kauli yake, itakuwa ya wenye ardhi na wenye haki, ambao wamefuata njia ya wapiganaji na mashahidi.

Sheikh Naim Qassem: Hatukubali Masharti ya Nje kuhusu Masuala ya Ndani ya Lebanon

Akizungumzia masuala ya ndani ya Lebanon, Katibu Mkuu wa Hizbullah amesema wako tayari kushirikiana katika masuala ya kitaifa, lakini hawatakubali masharti au maagizo kutoka nje.

Amesema wako tayari kujadiliana kuhusu suala la umiliki wa silaha, uchumi, ajira, maisha ya pamoja na mali za wawekaji fedha, ndani ya mfumo wa taasisi za kisheria zilizopo.

Hata hivyo, amesisitiza kuwa ushirikiano huo hautafanyika kwa masharti ya “udhamini” au uingiliaji wa Marekani wala wa upande mwingine wa nje.