Hamas: Sura ya mwisho ya Operesheni “Dhoruba ya Al-Aqsa” bado haijaandikwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Harakati ya Hamas katika taarifa yake imesema kuwa juhudi za utawala wa Kizayuni na waungaji mkono wake za kujaribu kuonyesha kwamba vita vilianza tarehe 7 Oktoba ni upotoshaji wa wazi wa uhalisia na sababu zilizosababisha mzozo huo. Kwa mujibu wa Al Mayadeen, Hamas imesisitiza kwamba mapambano dhidi ya adui hayakuanza tarehe 7 Oktoba, na kwamba sura zake za mwisho bado hazijaandikwa.

Harakati hiyo imesema miaka mitatu iliyopita imeufichua wazi uso wa utawala wa kikalia kwa mabavu na wa kigaidi, pamoja na kile ilichokitaja kuwa ni tabia yake ya Kinazi. Hamas imesema kuwa katika kipindi hicho, utawala wa Kizayuni umefanya vitendo vya mauaji ya kimbari na mauaji ya kutisha.

Hamas imeongeza kuwa katika kipindi cha miaka hiyo mitatu, utawala wa Kizayuni umewalenga watoto, wanawake na raia, huku ukiharibu miundombinu na huduma muhimu katika Ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vitendo hivyo vimesababisha kuuawa kwa zaidi ya watu 74,000, kujeruhiwa kwa watu 175,000, pamoja na makumi ya maelfu ya watu kuchukuliwa mateka au kupotea.

Hamas pia, ikirejea misimamo ya makundi mengine ya Muqawama wa Palestina, imesema matukio ya tarehe 7 Oktoba yalifichua “mapungufu makubwa” katika mifumo ya usalama, ujasusi na uwezo wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni. Makundi hayo yamesisitiza kwamba miaka mitatu iliyopita imethibitisha kuwa nguvu na ubora wa kiteknolojia pekee haviwezi kuamua hatima ya mapambano.

Harakati hiyo imesisitiza kuwa kulinda mradi wa kitaifa wa Palestina kunahitaji kumaliza tofauti za ndani na kuijenga upya mifumo ya kisiasa ya Palestina kupitia mazungumzo mapana ya kitaifa. Mazungumzo hayo yanapaswa kuzingatia ushirikishwaji, kuheshimu wingi wa makundi na kuhakikisha nafasi ya vyama na makundi yote ya Palestina inalindwa.

Hamas pia imesema itaendelea na juhudi za kuunda mkakati mmoja wa kitaifa unaowashirikisha makundi yote ya Palestina, ikisema kuwa huo ndiyo “njia pekee ya kukabiliana na mipango ya wavamizi.”

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Hamas imesisitiza kuwa yenyewe pamoja na makundi mengine ya Muqawama yataendelea kuheshimu na kutekeleza ahadi zilizopo katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Harakati hiyo imesema itashirikiana na wapatanishi ili kuhakikisha makubaliano hayo yanafanikiwa.

Hamas pia imezitaja serikali ya Marekani na wapatanishi kuwa na jukumu la kuushinikiza utawala wa Kizayuni kutekeleza ahadi zake na kutekeleza ramani ya njia ambayo Hamas imekubali.

Hamas imemalizia taarifa yake kwa kusema:

“Watu wetu wanajilinda, ardhi yao, haki zao na maeneo yao matakatifu, na wataendelea kutetea haki yao ya kufanya mapambano dhidi ya ukaliaji kwa mabavu hadi ukomeshwe, na hadi kuanzishwa kwa taifa huru na lenye kujitegemea la Palestina.”

Katika suala hilo hilo, makundi ya Muqawama wa Palestina yamesema matukio ya tarehe 7 Oktoba yalifichua mapungufu makubwa katika mifumo ya usalama, ujasusi na uwezo wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni.

Makundi hayo yamesisitiza kuwa miaka mitatu iliyopita imethibitisha kwamba nguvu na ubora wa kiteknolojia pekee haviwezi kuamua hatima ya mapambano.

Aidha, makundi ya Muqawama wa Palestina yamesema kulinda mradi wa kitaifa wa Palestina kunahitaji kumaliza tofauti za ndani na kuipanga upya mifumo ya Palestina kupitia mazungumzo mapana ya kitaifa.

Yamesisitiza kuwa mazungumzo hayo ya kitaifa ya Palestina yanapaswa kujengwa juu ya msingi wa ushirikishwaji, kuheshimu wingi wa mitazamo na makundi mbalimbali, pamoja na kuhifadhi nafasi ya nguvu na makundi yote ya Palestina.