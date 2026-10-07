Baqaei: Operesheni ya bendera ya uongo haifichi asili isiyo halali ya vita vya Amerika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ismail Baqaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, baada ya kuchapisha video fupi kuhusu historia ya operesheni za bendera ya uongo za Amerika na utawala wa Kizayuni katika miongo 7 iliyopita katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Bendera ya uongo ni mbinu ya zamani: kwanza fanya uigizaji, kisha elekeza kidole cha mashtaka kwa mwingine, na mwishowe faidika na matokeo yake.

Aliongeza: Katika hali ambayo maoni ya umma ya Amerika na dunia yamechoka na vita isiyo halali na ya uvamizi dhidi ya Iran, na wavamizi hawana njia yoyote ya kuhalalisha uvamizi wao wa kijeshi, wao, kama "aliyezama anashikamana na majani yoyote" (yule anayezama anashikamana na mmea wowote mkavu ili kujiokoa), wanashikamana na ubao wowote wa uongo ili kujiokoa.