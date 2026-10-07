Meja Jenerali Abdullahi: Dhoruba ya Al-Aqsa ilizidi mawazo ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Abdullahi, Mkuu wa Staff Kuu ya Vikosi vya Wanajeshi na Kamanda wa kituo cha kati cha Khatam al-Anbia, katika ujumbe wa kumbukumbu ya miaka ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa iliyowashinda maadui alisema: operesheni hii ilizidi mawazo ya utawala wa uongo wa Kizayuni na kuvuruga mahesabu ya maadui wa mstari wa upinzani na kuwatisha Wazayuni.

Aliongeza: Oktoba 7 ilibadilisha mkakati wa ulinzi wa mstari wa upinzani kuwa mkakati wa mashambulizi kwa ulinzi halali wa watu wa Palestina na ardhi inayomilikiwa nao na kuharakisha anguko la utawala wa kunyang'anyi, muuaji wa watoto na dhalimu wa Kizayuni.

Meja Jenerali Abdullahi aliendelea: Maadui wa umma wa Kiislamu, hasa Wazayuni wa uhalifu na wasio na nchi, wanapaswa kujua kwamba ushujaa wa mashahidi wa mstari wa upinzani, hasa mashahidi watukufu Haji Qasem Soleimani, Sayyid Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar utaendelea na utaleta mwisho wa utawala wa uvamizi wa Quds.