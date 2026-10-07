Mazungumzo ya simu kati ya Pezeshkian na Putin; msisitizo wa kuendelea kwa ushirikiano wa Iran na Urusi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian, rais, leo adhuhuri siku ya Jumatano tarehe 15 ya mwezi wa Mehr 1405, katika mazungumzo ya simu na Vladimir Putin rais wa Urusi, pamoja na kumpongeza kwa siku yake ya kuzaliwa, aliomba kwa rais wa Urusi maisha marefu na afya na kwa serikali na watu wa nchi hii, fahari, ukuaji na ustawi.

Rais katika mazungumzo haya, akielekeza kwenye mchakato mzuri na unaoendelea wa mahusiano ya Tehran na Moscow, alisisitiza umuhimu wa kuendelea na kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali na kuona kuendelea kwa njia hii kunalingana na maslahi ya pamoja ya nchi zote mbili.

Vladimir Putin pia, akishukuru kwa pongezi na upendo wa rais wa Iran, aliomba kwa serikali na watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amani, ustawi, usalama na fahari.

Rais wa Urusi pia, akielekeza kwenye mchakato wa ushirikiano wa Tehran na Moscow katika mfumo wa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina, alieleza kwamba ushirikiano huu, licha ya mabadiliko na matukio ya sasa katika eneo hilo, unafuatiliwa na unaendelea.

Vladimir Putin, akielekeza kwenye upinzani wa kihistoria na wa kishujaa wa watu wa Iran dhidi ya uvamizi wa maadui, alisema kwamba ujasiri wa Iran umepokea tahadhari na kupongezwa na wengi duniani.

Rais wa Urusi pia, akielekeza kwenye jitihada za nchi fulani za upatanishi na kusaidia kupunguza mvutano, alisema Urusi inaunga mkono jitihada hizi za kidiplomasia na marafiki wa Iran wanaweza kuwa na uhakika kwamba Moscow pia iko tayari kuchukua jukumu na kutoa msaada katika suala hili.