Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, vitengo maalum vya Jeshi la Ardhini la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kwa niaba ya Vikosi vya Wanajeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa lengo la kuimarisha diplomasia ya ulinzi na mshikamano katika kudhibiti mikondo ya vurugu ya kikanda, vilishiriki katika mazoezi ya kimataifa «Eurasia-Anti Terror 2026» yaliyoandaliwa na Minsk.

Sardar Brigedia Jenerali wa Walinzi Vali Madani, naibu wa operesheni wa Jeshi la Ardhini la Walinzi, kuhusu ushiriki katika mazoezi haya na vipaumbele vya kioperesheni vya mazoezi haya ya pamoja, alisema: lengo kuu ni ushirikiano kati ya nchi wanachama wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai ili kukabiliana na vitendo vya kupindukia na kudhibiti kwa uzito mikondo ya vurugu ambayo inatambulika kama tishio la pamoja kwa usalama wa kanda.

Akieleza vipimo vya mazoezi haya, alieleza: mazoezi haya ya pamoja yanafanyika kwa ushiriki wa nchi 14 wanachama na kamati ndogo za Shirika la Ushirikiano la Shanghai na kwa uwepo wa zaidi ya maafisa 100 wa juu wa kijeshi na usalama kwa siku tatu katika mji mkuu wa Belarus.

Naibu wa operesheni wa Jeshi la Ardhini la Walinzi pia aliona kuinua kiwango cha ushirikiano wa usalama na kupambana na ugaidi kama mkakati mkuu wa Iran katika uwanja huu wa mazoezi na alisisitiza umuhimu wa kubadilishana uzoefu katika kukabiliana na vitisho vipya vya usalama.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hapo awali mwaka 1404 kwa kuandaa kwa mafanikio mazoezi ya kupambana na ugaidi ya nchi wanachama wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai inayojulikana kama «Sahand 2025», ilikuwa imechukua hatua madhubuti katika kuonyesha kujitolea kwa bidii kwa diplomasia ya ulinzi na ushirikiano wa kikanda unaozingatia usalama, na uwepo wa leo wa vikosi maalum huko Minsk ni mwendelezo wa mwelekeo huo wa kimkakati.