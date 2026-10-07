Qalibaf: roho ya hofu inasubiri uchumi wa Amerika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Baqer Qalibaf, spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akijibu kauli za waziri wa hazina wa Amerika, kwa kuchapisha meme ya kiuchumi, aliandika: «Uko tayari roho yako inyakuliwe?»

Katika picha hii, chati za bei ya mafuta na dizeli hadi imani ya watumiaji na uwezo wa kununua nyumba, zimeunda pamoja umbo la roho; kwa mzaha kwamba ili kuogopa, si lazima kusubiri Halloween; wakati mwingine inatosha kufungua ukurasa wa uchumi!

Katika picha anaonekana David Zervos, mshauri maalum mpya wa Bessent na mfuasi wa kupunguza kiwango cha riba; yule yule aliyeita kwamba hadi Hifadhi ya Shirikisho ipunguze kiwango cha riba, hatakata nywele zake!