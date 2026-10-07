Oktoba 7; operesheni ya kubomoa hadithi ya kutoshindwa kwa jeshi la Kizayuni ilikuwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa wakikumbuka 15 Mehr mwaka wa tatu wa operesheni ya kihistoria na kimkakati ya Dhoruba ya Al-Aqsa, waliita operesheni hii mwanzo wa mwisho wa Uzayuni na kubomoka kwa hadithi ya kutoshindwa kwa jeshi la Kizayuni na tukio la kuunda mustakabali na la kuharakisha katika njia ya kuanguka kwa uhakika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi na uvamizi wa Quds mtakatifu.

Katika maandishi ya taarifa hii imesemwa:

Kutoka 15 Mehr 1402 inayolingana na Oktoba 7 2023 miaka mitatu imepita; siku ambayo wapiganaji wa upinzani wa Palestina na Hamas shujaa, kwa kumtegemea Mungu na mapenzi ya chuma ya watu wa Palestina waliodhulumiwa, walifanya moja ya operesheni kubwa zaidi katika historia ya upinzani na kuvunja muundo wa usalama wa utawala wa kunyang'anyi wa Kizayuni.

Baada ya miaka mitatu kupita tangu tukio hili kubwa na lisilosahaulika la kihistoria, milinganyo ya kimkakati ya kanda imebadilika kwa faida ya mhimili wa upinzani, na utawala wa Kizayuni pamoja na msaidizi wake mkuu, Amerika, umeanguka katika vurugu za migogoro ya kimuundo na kushindwa mfululizo.

Operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa, kwa maneno ya kiongozi aliyefariki kama shahidi, Mheshimiwa Imam Sayyid Ali Khamenei (roho yake mtukufu itakaswe), ilikuwa «tukio la kuunda mustakabali» ambalo liliimarisha njia ya kuanguka kwa uhakika kwa utawala wa Kizayuni; operesheni hii sio tu iliangusha milele hadithi ya kutoshindwa kwa jeshi la Kizayuni, bali pia ilibadilisha mstari wa upinzani katika kanda yote kuwa ukweli wa kimkakati usioweza kukataliwa. Kutoka Gaza hadi Lebanon, kutoka Yemen hadi Iraq na Syria, na kutoka Iran ya Kiislamu hadi moyo wa ardhi zilizokaliwa, wote kwa mpangilio mmoja na ulioratibiwa, walikabiliana na adui wa Kizayuni na wafuasi wake wa Amerika na kikanda.

Taarifa hii ikielekeza kwenye ukweli wa medani za vita za leo; na uratibu wa maana wa mhimili wa upinzani katika kukabiliana na vitisho, njama na vita vilivyolazimishwa vya Amerika na utawala wa Kizayuni na askari wa miguu wa kikanda imeleta: katika matukio ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa, mstari wa upinzani kwa operesheni za kina na za kuangamiza umepiga mapigo mauti kwenye mwili wa utawala wa Kizayuni na Amerika.

Katika muendelezo wa taarifa hii kwa kuhesabu vipimo vya kushindwa kimkakati kwa Amerika na utawala wa Kizayuni katika vita vya pili na tatu vilivyolazimishwa na kisha operesheni za Nasr na adhabu ya mvamizi dhidi ya Iran ya Kiislamu inabainisha: Amerika kwa kuunga mkono kikamilifu uhalifu wa utawala wa Kizayuni na kwa vitisho vya mara kwa mara dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sio tu haikufikia lengo lolote la matangazo yake, bali pia ilipoteza heshima yake ya uongo mbele ya maoni ya umma ya dunia. Vita vya pili na tatu vilivyolazimishwa dhidi ya Iran, vilikabiliana na jibu la uamuzi na la kujutia la vikosi vya wanajeshi na kuthibitisha kwamba enzi ya vitisho vya bure imekwisha.