Sardar Javani: taifa la Iran katika vita na Amerika lilipata ushindi wa kimkakati

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna, Sardar Yadollah Javani jioni ya Jumanne katika mkutano wa wakazi wa Bandar Abbas alisema: adui mwanzoni mwa vita alidhani kwa mashambulizi ya umeme na vita vikali, ndani ya siku mbili au tatu ataiangusha Jamhuri ya Kiislamu, ataweka nje ya kazi miundo ya ulinzi na usalama na kuigawanya Iran na kulazimisha utawala wake juu ya nchi, lakini katika mahesabu yake hakukutambua taifa la Iran.

Naibu wa kisiasa wa kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi, akielekeza kwenye matukio baada ya vita vya Ramadhani, alisema: adui alianzisha vita kwa lengo la kudhoofisha na kuangusha Jamhuri ya Kiislamu, lakini leo kwa kukubaliwa na hukumu ya wengi duniani, Iran ya Kiislamu ina nguvu zaidi kuliko kabla ya vita.

Javani aliongeza: adui alidhani kwa mashambulizi ya kijeshi angeweza kutimiza matokeo aliyotaka, lakini taifa la Iran lilisimama, lilitoa mashahidi na likapinga na mwishowe likapata ushindi wa kimkakati; kinyume chake, Amerika na mstari wa kiburi zilikumbana na kushindwa.

Akisema kwamba kukubali kushindwa huku ni vigumu kwa mstari wa upande wa pili, aliendelea: kushindwa katika vita hivi hakukuwa kushindwa kwa Amerika tu, bali nchi za Magharibi, utawala wa Kizayuni na washirika wa Amerika pia katika mapambano haya walikumbana na matokeo kinyume na malengo yao ya awali.

Alisisitiza: Amerika katika miongo minne iliyopita pia mara nyingi ilitumia shinikizo kama hizi dhidi ya taifa la Iran, lakini taifa hili limeonyesha kwamba linasimama dhidi ya shinikizo.

Javani mwishoni alisisitiza: vita katika nyanja ya kijeshi viliambatana na kushindwa kwa adui na ushindi wa uhakika wa taifa la Iran, lakini adui kwa sababu ya upana wa mstari wa upande wa pili, anaona kukubali kushindwa huku kuwa vigumu na kwa sababu hii anajaribu kufuata malengo yake kwa kutumia zana za vita mseto.