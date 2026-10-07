Sanaa: Dhoruba ya Al-Aqsa ilikuwa matokeo ya miongo ya uvamizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kutoka Al-Masira, wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Yemen huko Sanaa katika taarifa kwa kumbukumbu ya mwaka wa tatu wa Dhoruba ya Al-Aqsa ilitangaza: Dhoruba ya Al-Aqsa ilikuwa matokeo ya asili ya miongo ya uvamizi, kuzingirwa, mauaji na ukiukaji wa haki za watu wa Palestina, wakati adui anaendelea kufanya uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari huko Gaza.

Katika taarifa hii imesemwa: Dhoruba ya Al-Aqsa imerudisha sababu ya Palestina kwenye jukwaa, imezima miradi ya kuhalalisha na imeonyesha kushindwa kwa adui katika kufikia malengo yake.

Wizara ya mambo ya nje ya Yemen ilisema: tunapongeza na kusifu harakati za upinzani, wakiongozwa na Hamas, Jihad ya Kiislamu na makundi mengine ya upinzani wa Palestina, na pia Hezbollah ya Lebanon, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mhimili wa upinzani ambao wametoa dhabihu nyingi kwa kuunga mkono sababu ya Palestina.

Katika taarifa hii imesemwa: Yemen inaendelea kuunga mkono Palestina kutokana na wajibu wake wa kidini, wa kibinadamu na wa kimaadili na inasalimu uimara wa watu wa Palestina, upinzani na nchi na mataifa yanayounga mkono sababu ya Palestina.

Wizara ya mambo ya nje ya Yemen ilisema: jamii ya kimataifa inatakiwa kutimiza majukumu yake ya kusimamisha uvamizi na kumaliza uvamizi. Tunasisitiza mshikamano wa uongozi, serikali na watu wa Yemen na Palestina na ukombozi wa Palestina utabaki kipaumbele kikuu cha Yemen.