Abu Obeida: operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa ilikuwa kazi bora ya kijeshi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Abu Obeida msemaji wa Brigedi za Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, alisisitiza: miaka mitatu imepita tangu operesheni takatifu; siku ambayo mikono ya wanaume iliharibu milele mafundisho ya usalama ya wavamizi. Hakuna kilichobaki tena kutoka kwa kuzuia, wala kutoka kwa tahadhari, wala kutoka kwa ushindi wa mwisho. Tunatuma salamu iliyojaa heshima na fahari kwa mashujaa na mashahidi wa operesheni hii takatifu kutoka kwa makamanda wake hadi kwa askari na taifa kubwa la Palestina.

Aliongeza: enyi watu wakuu wa Gaza, gharama kubwa ililipwa lakini utendaji wenu ulikuwa mkubwa. Vizazi vijavyo vitawakumbuka kama wakubwa na wabadilishaji wa uso wa historia na milinganyo ya dunia, watetezi wa heshima ya umma na vitakatifu vyake katika sehemu hii ndogo ya kijiografia iliyozingirwa; eneo ambalo liliamsha dhamiri ya walio huru na kuwafedhehesha wote walioshirikiana na wavamizi.

Abu Obeida alieleza: Oktoba 7 ilikuwa kazi bora ya kijeshi ambayo ukuu wa upangaji na utekelezaji wake na akili ya udanganyifu wa kimkakati uliotumika ndani yake unakubaliwa na rafiki na adui. Vikosi vya upinzani vilitumia fursa zote kwa ubunifu katika operesheni hii ikiwa ni pamoja na ubinafsi wa Netanyahu na kiburi chake katika kudharau adui.

Alisema: Palestina haitasahau kamwe wafuasi wake hasa wale waliotoa damu yao katika njia hii. Uharibifu wa msikiti wa Al-Aqsa na maumivu ya Gaza yanapaswa kuamsha kila mtu. Ujasiri na heshima ya Sudan na Libya si chini ya Yemen, Lebanon, Iraq na Iran. Wakati kila mtu aliona kile ndege zisizo na rubani rahisi zilifanya kwa adui, nini kitatokea ikiwa fronti ya magharibi pia itafunguliwa dhidi yake?