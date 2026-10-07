Jibu la Haraka la Yemen kwa Saudia: Kuzuia Jaribio la Kuingia Bab al-Mandab na Mashambulizi ya Makombora dhidi ya Vituo na Viwanja vya Ndege Muhimu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Yahya Sari, msemaji wa Jeshi la Yemen, ametangaza kutekelezwa kwa operesheni kadhaa za kijeshi dhidi ya maeneo na vituo vya kijeshi vya Saudi Arabia, pamoja na kuangushwa kwa ndege moja isiyo na rubani ya kijasusi ya nchi hiyo.

Msemaji huyo wa Jeshi la Yemen alisema kuwa ndege ya kijasusi ya Saudi Arabia aina ya CH-4 iliangushwa ikiwa katika anga ya Mkoa wa Al-Jawf.

Aliongeza kuwa Uwanja wa Ndege wa King Khalid mjini Riyadh ulilengwa kwa kutumia ndege kadhaa zisizo na rubani.

Sari pia alitangaza kutekelezwa kwa operesheni mbili za kijeshi dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abha na Kambi ya Khamis Mushait, akisema kuwa operesheni hizo zilifanyika kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki na ndege zisizo na rubani.

Aidha, alisema kuwa katika operesheni maalumu, mikusanyiko ya wanajeshi wa upande pinzani ililengwa katika Kambi ya Al-Dhaghareer huko Jizan, Kambi ya Aakifah huko Asir, pamoja na Kambi ya Al-Mawsim huko Jizan.

Wakati huo huo, muda mfupi uliopita, Ofisi ya Habari ya Idara ya Usalama ya Aden, inayohusishwa na serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia, ilitangaza kuwa makombora mawili yaliyofyatuliwa na Ansarullah yalilenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Aden.

Kushindwa kwa Jaribio la Kuingia Bab al-Mandab

Msemaji wa Jeshi la Yemen pia alisema kuwa juhudi kubwa za vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia za kuelekea katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, eneo la kimkakati, zilikabiliwa na mwitikio wa vikosi vya Yemen na kuishia katika kushindwa kabisa.

Sari alisisitiza kuwa harakati hizo za kijeshi katika eneo hilo nyeti hazikupata mafanikio yoyote ya kijeshi na hatimaye vikosi vilivyoshambulia vililazimika kurejea nyuma.

Aliongeza kuwa: “Kushindwa huku kunaonyesha kushindwa kwa Saudi Arabia kubadilisha mlingano wa kijeshi katika maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya jeshi la Yemen.”

Mashambulizi 66 ya Anga ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Sambamba na matukio hayo, Sari alitangaza kuongezeka kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia, akisema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, mashambulizi 66 ya anga yalifanyika dhidi ya maeneo ya Yemen, yakiwemo maeneo ya makazi.

Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa, ndege za kivita za Saudi Arabia aina ya F-15 na Typhoon, zilizoruka kutoka vituo vya anga vya Khamis Mushait na Taif, zililenga miundombinu ya kiraia katika mikoa ya Al-Jawf, Taiz, Ma’rib, Al-Hudaydah, Hajjah na Saada.

Msemaji wa Jeshi la Yemen alisema kuwa kutokana na mashambulizi hayo, idadi ya raia, hususan wanawake na watoto, wameuawa au kujeruhiwa.

Alibainisha kuwa, kwa kujumlisha mashambulizi ya hivi karibuni, idadi ya mashambulizi ya anga na makombora yaliyofanywa na Saudi Arabia tangu kuanza kwa awamu mpya ya mapigano imefikia mashambulizi 1,642.