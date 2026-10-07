Kurudi kwa Harakati za ISIS katika Jangwa la Iraq; Baghdad Ina Wasiwasi kuhusu Mapengo ya Kiusalama kwenye Mpaka wa Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Licha ya Baghdad kutangaza rasmi kuwa Iraq imerejesha kikamilifu udhibiti wake wa maeneo yake baada ya kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani, pamoja na kusisitiza uwezo wake wa kudhibiti mpaka wake na Syria, seli za kundi la kigaidi la ISIS zimeanza tena kufanya mashambulizi ya kushtukiza na operesheni za kujipenyeza katika maeneo ya jangwa ya mikoa ya Al-Anbar na Salah al-Din.

Kwa mujibu wa gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, duru za kiusalama mjini Baghdad zinaamini kuwa harakati hizi huenda zikawa zaidi ya shughuli za wapiganaji wanaofanya kazi mmoja mmoja, na huenda zikawa ishara ya matumizi ya kisiri ya kundi hilo kwa madhumuni ya kisiasa.

Seli za ISIS zinatumia ukubwa wa kijiografia wa jangwa la Al-Anbar, magharibi mwa Iraq, pamoja na hali tata ya eneo la mpakani kati ya Iraq na Syria, kujenga maficho katika mabonde yenye kina kirefu.

Tathmini za uwanjani zinaonyesha kuwa kulinda maeneo hayo makubwa hakuwezi kutegemea uwekaji wa vikosi vya kijeshi pekee, bali kunahitaji uwezo huru wa kiteknolojia na kiintelijensia, ikiwa ni pamoja na matumizi kamili ya mifumo ya ufuatiliaji wa joto, upelelezi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na ufuatiliaji wa moja kwa moja wa rada, ili harakati zinazotia shaka ziweze kugunduliwa na kudhibitiwa kabla ya kuingia katika maeneo ya makazi.

Baghdad Haitazami Tishio la ISIS kama Kipaumbele cha Kwanza

Kwa upande mwingine, taasisi rasmi ya usalama ya Iraq inapunguza ukubwa wa harakati hizo. Saad Maan, mkuu wa chombo cha habari cha usalama cha Iraq, anasisitiza kuwa ISIS si tishio la kwanza la kiusalama wala hatari namba moja nchini humo.

Katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, Maan alisema kuwa tishio la kigaidi kutoka kwa kundi hilo limepungua kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na changamoto nyingine za kiusalama.

Maan pia alisema kuwa idadi ya wanachama wa ISIS waliosalia nchini Iraq ni ndogo sana na haizidi makumi kadhaa. Watu hao wanaofuatiliwa katika maeneo ya mbali, kwa mujibu wake, wamezingirwa kwa upande wa kiintelijensia.

Alisisitiza kuwa vikosi vya usalama vya Iraq sasa vina uwezo na utoshelevu kamili wa kukabiliana na ISIS na kusimamia kwa uhuru suala la usalama nchini. Mashambulizi ya hivi karibuni ya anga dhidi ya seli za ISIS katika maeneo ya jangwa la Iraq, alisema, yalifanyika kwa juhudi, upelelezi na taarifa za kiintelijensia zilizotolewa kwa asilimia 100 na Iraq yenyewe.

Mapengo ya Kijiografia; Udhaifu katika Mipaka ya Magharibi

Hata hivyo, kauli hizo za kutuliza hali haziondoi uwepo wa baadhi ya mapengo ya kiusalama ambayo seli za ISIS zinatumia kuonyesha tena uwepo wao.

Raafat al-Kanaan, mjumbe wa Baraza la Iraq anayeshughulikia masuala ya usalama, alisema kuwa maeneo ya wazi yaliyoko kando ya mpaka kati ya mikoa ya Al-Anbar na Nineveh yamelindwa kwa kuweka vikosi vya usalama. Hata hivyo, bado kuna hatari kubwa kutokana na uwezekano wa ISIS kutumia baadhi ya mapengo tata ya kijiografia.

Alirejea tukio la hivi karibuni katika jangwa la Rawa, mkoani Al-Anbar, ambako mlipuko wa bomu lililowekwa kando ya barabara dhidi ya msafara wa doria wa jeshi la Iraq ulisababisha kuuawa kwa wanajeshi wawili na kujeruhiwa kwa wengine watatu.

Al-Kanaan alionya kuwa hatari bado inawakabili vikosi vya usalama vya Iraq, jambo linalohitaji hatua pana zaidi na zinazoweza kubadilika kulingana na mazingira.

Kupungua kwa Asilimia 80 ya Mashambulizi; Lakini Kengele ya Tahadhari Bado Inalia

Ingawa mashambulizi hayo ni machache kwa upande wa kijeshi na kiwango cha jumla cha operesheni za ISIS kimepungua kwa zaidi ya asilimia 80 ikilinganishwa na miaka iliyopita, wachambuzi wanayaona kama ishara ya mapema ya tahadhari kuhusu hatua ambazo seli za kundi hilo zinaweza kuchukua katika mikoa ya kaskazini na magharibi mwa Iraq.

Kwa mujibu wa wachambuzi hao, moja ya malengo ya hatua hizo huenda ikawa kutawanya uwezo wa vikosi vya usalama vya Iraq na kujenga taswira kwamba kuondoka kwa vikosi vya kigeni kumesababisha ombwe la kiusalama nchini.

Katika muktadha huo, chanzo kimoja cha ngazi ya juu katika vyombo vya usalama vya Iraq kiliiambia Al-Akhbar kuwa Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi vya Iraq alitoa mara moja baada ya kukamilika kwa kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani, maagizo ya kuhakikisha mipaka inadhibitiwa kikamilifu, kuziba mapengo ya mipakani na kujiandaa kwa kuanza operesheni pana za kiusalama kwa ajili ya kulinda maeneo ya mbali na maeneo yenye mashaka.

Chanzo hicho pia kilieleza kuhusu maandalizi ya ziara inayoweza kufanywa na Ali al-Zeidi, Waziri Mkuu wa Iraq, kwenda Damascus. Ziara hiyo inatarajiwa kujadili masuala ya kiusalama, hasa kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha vitisho katika pande zote mbili za mpaka kati ya Iraq na Syria.

Al-Anbar: Mipaka Iko Chini ya Udhibiti Mkali

Saad Ghazi al-Muhammadi, mwenyekiti wa Kamati ya Usalama na Ulinzi ya Baraza la Mkoa wa Al-Anbar, pia alisisitiza utayari wa vikosi vya ndani na vya shirikisho.

Katika mahojiano na Al-Akhbar, alisema kuwa sambamba na kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani, hali ya usalama katika Mkoa wa Al-Anbar ni nzuri na iko chini ya udhibiti kamili.

Alisema kuwa eneo la mpaka kwa sasa liko chini ya udhibiti mkali wa vikosi vya usalama, huku kukiwa na nyaya za miiba, mahandaki ya kinga, kamera za joto, vikosi vya ulinzi wa mipaka pamoja na vikosi vya usaidizi kutoka jeshi na polisi.

Al-Muhammadi pia alitangaza kuendelea kwa operesheni za kuzuia vitendo vya kigaidi zinazofanywa na vikosi vya kupambana na ugaidi na kupambana na dawa za kulevya. Alisema hali ndani ya miji pia ni nzuri, huku polisi wakiwa wanadhibiti hali ya usalama na kiwango cha uhalifu kikiwa kimepungua kwa kiasi kikubwa.

Aliongeza kuwa Iraq ina silaha za kisasa pamoja na vikosi vya msaada, ikiwa ni pamoja na vikosi vya mwitikio wa haraka na vitengo vya kudumisha utulivu. Pia kuna mipango madhubuti ya kusaidia vikosi vya usalama, kulinda miundombinu na kutoa vifaa vya kiteknolojia baada ya kutengwa kwa bajeti husika.

Madai ya Kutumiwa Kisiasa kwa Harakati za ISIS

Kwa upande mwingine, Muhammad al-Khalidi, mwanasiasa wa Iraq, amehusisha harakati za hivi karibuni za seli za kigaidi za ISIS na ajenda pamoja na maslahi ya kisiasa ya baadhi ya pande zenye ushawishi.

Katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, al-Khalidi alieleza kuwa harakati za hivi karibuni za ISIS haziwezi kutenganishwa na migogoro ya kisiasa ya ndani na ya kikanda, akidai kuwa kuna pande na nguvu za kisiasa zilizo nyuma yake zinazojaribu kutumia hali ya mvutano wa kiusalama kujenga maslahi yao binafsi.

Al-Khalidi alisema kuwa ISIS katika hali yake ya sasa haina uwezo wa kijeshi wa kufanya mabadiliko makubwa ya hali ya uwanja wa vita au kutishia vituo muhimu vya Iraq. Hata hivyo, kwa mujibu wake, kuendeleza harakati ndogo za kundi hilo katika Al-Anbar na Salah al-Din kunaweza kulenga kutuma ujumbe wa shinikizo katika kipindi hiki nyeti.

Alisema malengo hayo yanaweza kujumuisha kuchelewesha baadhi ya taratibu za kisiasa, kuzuia miradi ya uwekezaji na maendeleo, au kutoa kisingizio cha kuweka mipangilio mipya ya kiusalama ambayo, kwa maoni yake, inaweza kutumiwa na baadhi ya nguvu za kisiasa na kuwa na athari kwa mamlaka na utulivu wa Iraq.