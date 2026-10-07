Uturuki Yaachukua Hatua Kuanza Kutoa Msaada wa Kijeshi na Kitaalamu kwa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Uturuki imeanza kutoa msaada wa kiulinzi na kitaalamu kwa Saudi Arabia, ikiwa ni katika utekelezaji wa ahadi zake chini ya Makubaliano ya Makka, kwa lengo la kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na vikosi vya Yemen.

Mawasiliano hayo, kwa mujibu wa maafisa wawili waliozungumza na Shirika la Habari la Reuters, kwa sasa yanahusisha vifaa vya kijeshi, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na mifumo ya silaha.

Msaada wa Uturuki kwa sasa ni wa pande mbili

Afisa mmoja wa Uturuki, ambaye hakutaka kutajwa jina, alisema msaada unaotarajiwa kutolewa na Ankara kwa sasa umewekewa mipaka katika vifaa vya kijeshi, kubadilishana taarifa na mifumo ya silaha. Hadi sasa, hakuna hatua nyingine ya kupeleka vikosi ndani ya mfumo wa muungano huo iliyochukuliwa.

Maafisa wanaofahamu suala hilo walisema msaada wa Uturuki kwa Saudi Arabia, hususan katika eneo la mifumo ya ulinzi wa anga, kwa sasa utatolewa zaidi kupitia ushirikiano wa pande mbili, kwa sababu Bunge la Uturuki bado halijapitisha rasmi Makubaliano ya Makka kuhusu ulinzi wa pamoja.

Kwa mujibu wa maafisa hao, kiwango na aina ya msaada wa Uturuki vitaongezeka baada ya makubaliano hayo kupitishwa rasmi.

Msaada wa kiulinzi, vifaa na taarifa za kiintelijensia

Afisa mmoja wa Marekani anayefahamu suala hilo alisema Uturuki hadi sasa imeamua kuipatia Saudi Arabia uwezo ambao kwa kiasi kikubwa una mwelekeo wa kujihami.

Kwa mujibu wake, msaada huo unajumuisha mipango ya kimkakati, msaada wa vifaa na usafirishaji, pamoja na ushirikiano katika eneo la ndege zisizo na rubani (drones).

Afisa huyo wa Marekani aliongeza kuwa msaada wa Uturuki pia unahusisha waendeshaji wa drones, kuimarisha hatua za ulinzi, pamoja na upelelezi, ufuatiliaji na utambuzi.

Fidan: Tumejadili aina ya msaada kwa Saudi Arabia

Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, baada ya mkutano wa dharura wa wanachama wa Makubaliano ya Makka mjini Riyadh, alisema katika mazungumzo na vyombo vya habari vya serikali ya Uturuki kwamba pande hizo zimejadili aina ya msaada unaoweza kutolewa kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa kiulinzi wa Saudi Arabia.

Wakati huo huo, Omer Çelik, msemaji wa Chama cha Haki na Maendeleo (AKP) kinachoongozwa na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdoğan, alisema inatarajiwa kuwa Makubaliano ya Makka yatawasilishwa katika Bunge la Uturuki kwa ajili ya kupitishwa ndani ya siku chache zijazo.

Çelik aliongeza kuwa baada ya makubaliano hayo kupitishwa, hatua zinazofuata pamoja na namna ya kutekeleza ahadi hizo zitafafanuliwa zaidi.

Uturuki na Pakistan zimeipa Saudi Arabia vifaa vya kijeshi

Maafisa wa Pakistan na vyanzo vya kikanda pia wamesema kuwa Uturuki na Pakistan zimeipatia Saudi Arabia vifaa vya kijeshi ambavyo nchi hiyo inavitumia nchini Yemen.

Uturuki, Pakistan na Saudi Arabia zilitia saini Makubaliano ya Makka kuhusu ulinzi wa pamoja mwezi Agosti. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, shambulio lolote la kijeshi dhidi ya mmoja wa wanachama litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote wa makubaliano hayo.

Nchi hizo tatu zinaendelea kuweka mifumo ya muungano huo mpya na, kufuatia mashambulizi ya vikosi vya Yemen, zimefanya mfululizo wa mikutano ya kisiasa na kijeshi.

Ahadi ya kupeleka vikosi nchini Saudi Arabia kwa haraka

Nchi hizo tatu zilitangaza Jumatatu kwamba zimeafikiana kuchukua hatua za haraka za kutekeleza ahadi zao kuhusu ulinzi wa pamoja, pamoja na kuhakikisha kwamba vikosi na uwezo wa kijeshi vinaweza kupelekwa nchini Saudi Arabia kwa haraka.

Uturuki, ambayo ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO na sekta kubwa ya uzalishaji wa vifaa vya ulinzi, tayari ilikuwa imetangaza utayari wake wa kusaidia kukidhi mahitaji ya kijeshi na kitaalamu ya Saudi Arabia.

Ankara pia imekubali kujiunga na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa lengo la kuhakikisha usalama wa usafiri wa meli katika Bahari ya Shamu (Red Sea).