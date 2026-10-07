Sinwar na Mabadiliko ya Mtazamo wa Maoni ya Umma Duniani Dhidi ya Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Takwimu zilizokusanywa kati ya Februari na Mei 2026 katika nchi 36 zinaonyesha kuwa, kwa wastani, asilimia 67 ya watu wazima wana mtazamo usiofaa kuhusu utawala wa Israel. Utafiti huu uliofanywa baada ya kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, unaonyesha pengo kubwa lililopo kati ya maoni ya umma duniani na sera za Tel Aviv.

Katika maadhimisho ya mwaka wa tatu wa Operesheni ya Kipalestina ya Kimbunga cha Al-Aqsa, inaonekana kwamba mbunifu wa mashambulizi hayo, Yahya al-Sinwar, aliyekuwa Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Hamas, alifanikiwa angalau katika kutimiza baadhi ya malengo yake ya kubadilisha mtazamo wa umma kuhusu utawala wa Israel. Kwa kuchunguza mwenendo na mabadiliko ya muda mrefu yaliyojitokeza baada ya mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba, inaweza kusemwa kwamba baadhi ya mabadiliko yaliyotokea yanaendana na malengo ya Sinwar.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mitazamo katika nchi zenye Waislamu wengi, zikiwemo Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan na Uturuki, ni hasi kwa kiwango kikubwa. Aidha, barani Ulaya, katika nchi kama Italia, Uholanzi na Hispania, takribani nusu au zaidi ya watu wazima wana mtazamo hasi sana kuhusu Israel.

Takwimu zilizogawanywa kwa makundi mbalimbali zinaonyesha kuwa kutoridhishwa huku kunaonekana zaidi miongoni mwa vijana na makundi ya kisiasa yenye misimamo ya mrengo wa kushoto. Nchini Marekani, kwa mfano, asilimia 83 ya waliberali wana mtazamo usiofaa kuhusu utawala huo.

Kushuka kwa hadhi ya Netanyahu katika maoni ya umma duniani

Nafasi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Israel, pia imeathirika kwa kiasi kikubwa. Katika nchi 13 kati ya 24 ambazo takwimu zake zinapatikana, kiwango cha imani ya umma kwake kimepungua ikilinganishwa na mwaka 2025.

Wakati hatua kama kutolewa kwa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Yoav Gallant, Waziri wa zamani wa Vita wa Israel, na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC) zimeongeza shinikizo la kisiasa, Netanyahu sasa anakabiliwa na mtazamo hasi katika sehemu mbalimbali za jamii za Magharibi.

Vita vya Gaza na mabadiliko ya kisiasa na kidiplomasia

Uchambuzi unaonyesha kuwa vita vya Gaza havijaathiri tu malengo ya kijeshi ya Tel Aviv, bali pia vimedhoofisha baadhi ya uhusiano wa kidiplomasia na kusababisha Mhimili wa Muqawama kukabiliwa na mabadiliko ya kimsingi.

Hata hivyo, licha ya madai kwamba Mhimili huo umedhoofishwa, mabadiliko ya kijiografia na kisiasa pamoja na kupungua kwa kiwango cha uungaji mkono wa kimataifa kwa utawala wa Israel vimefanya hali ya sasa kuwa changamano zaidi.