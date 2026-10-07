Gazeti la Jamhuri ya Kiislamu: Taliban Inaendeleza “Vita vya Kimya” Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –

Tahariri hiyo, ikikosoa mtazamo wa baadhi ya viongozi na wanasiasa wa Iran baada ya Taliban kurejea madarakani Agosti 2021, imeandika kwamba baadhi ya watu nchini Iran walijaribu kuitambulisha Taliban kama kundi lililoshinda Marekani na kumaliza uwepo wa kijeshi wa miaka 20 wa Washington nchini Afghanistan.

Mwandishi wa tahariri hiyo amekataa mtazamo huo na kudai kwamba Taliban haikurejea madarakani kupitia makabiliano ya moja kwa moja na Marekani, bali kutokana na mfululizo wa makubaliano na maelewano ya kisiasa na Washington. Kuanguka kwa haraka kwa serikali ya awali ya Afghanistan, kuondoka kwa vikosi vya Marekani na namna ambavyo madaraka yalihamishwa ni miongoni mwa hoja anazozitumia mwandishi kuunga mkono uchambuzi wake. Hata hivyo, madai kwamba kulikuwa na makubaliano ya siri ya kuigeuza Taliban kuwa nguvu ya uwakala wa Marekani hayajathibitishwa katika tahariri hiyo kwa ushahidi huru.

“Iran Iliiunga Mkono Taliban; Taliban Ikalenga Maslahi ya Iran”

Sehemu muhimu zaidi ya tahariri hiyo inahusu namna Taliban ilivyoshughulikia makundi na taasisi ambazo kwa jadi zimekuwa na uhusiano wa karibu zaidi wa kiutamaduni, kidini au kisiasa na Iran.

Mwandishi anadai kwamba katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Taliban imekuwa ikidhoofisha mtandao wa kijamii na ushawishi wa jadi wa Jamhuri ya Kiislamu nchini Afghanistan kwa kuweka vikwazo dhidi ya baadhi ya taasisi za kijamii na kitamaduni zinazohusishwa na Iran, kuongeza shinikizo dhidi ya makundi ya kikabila na kidini yaliyo karibu na Tehran, pamoja na kuweka vikwazo dhidi ya “udhihirishaji wa Shia.”

Madai hayo yanatolewa wakati ambapo katika miezi ya hivi karibuni, vituo kadhaa vinavyohusiana na jamii ya Shia mjini Kabul vimekabiliwa na kufungwa, kuondolewa, kufutiwa leseni au kuwekewa vikwazo. Vituo hivyo vinajumuisha taasisi za kielimu, kitamaduni na kidini, ambazo baadhi yake zimewahi kuwa na uhusiano wa kielimu au kitamaduni na Iran.

Hata hivyo, kwamba hatua hizo zote ni sehemu ya mpango ulioratibiwa wa Taliban wa kudhoofisha ushawishi wa Iran ni uchambuzi wa mwandishi wa tahariri, na hadi sasa hakuna ushahidi huru wa wazi uliotolewa kuthibitisha mkakati huo.

Je, Marekani Inaipa Taliban Dola? Tofauti Kati ya Madai ya Tahariri na Nyaraka Rasmi

Gazeti la Jamhuri ya Kiislamu pia limeandika kwamba Taliban, tangu iliporejea madarakani, “imekuwa ikipokea dola milioni 50 kila mwezi kutoka Marekani.”

Hata hivyo, nyaraka rasmi za uangalizi za Marekani zinatoa picha yenye maelezo zaidi.

Kwa mujibu wa ripoti ya Mkaguzi Maalum wa Marekani wa Ujenzi Upya wa Afghanistan, fedha taslimu zinazoingizwa Afghanistan kupitia Umoja wa Mataifa zimekusudiwa kugharamia programu za kibinadamu na taasisi zilizoidhinishwa na Umoja huo. Fedha hizo hazijaainishwa kama malipo ya moja kwa moja ya kila mwezi kutoka Washington kwa serikali ya Taliban.

Wakati huo huo, taasisi hiyo ya uangalizi imesisitiza kwamba kuingizwa kwa kiasi hicho cha fedha katika uchumi wa Afghanistan kumezalisha manufaa ya kiuchumi kwa serikali ya Taliban, moja kwa moja na kwa njia zisizo za moja kwa moja.

Haki ya Maji ya Iran; Jeraha Ambalo Bado Halijapona Katika Uhusiano wa Tehran na Kabul

Haki ya maji ya Iran kutoka Mto Helmand ni miongoni mwa hoja nyingine kuu za ukosoaji katika tahariri hiyo.

Mwandishi anaeleza kwamba msimamo wa Taliban katika suala hili umekuwa wa kimkabili, na anaamini kwamba Tehran, licha ya kuwa na uhusiano mpana na serikali ya Kabul, haijaweza kuishinikiza Taliban kutekeleza kikamilifu majukumu ya mgao wa maji ambayo Iran inatarajia.

Mzozo kuhusu haki ya maji ya Mto Helmand umekuwa ukisababisha mvutano mara kadhaa katika uhusiano wa nchi hizo mbili katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2023, pia kulitokea mapigano ya silaha katika mpaka wa Iran na Afghanistan yaliyosababisha vifo vya wanajeshi kutoka pande zote mbili.

Pamoja na hayo, Tehran haijasitisha njia ya mazungumzo na ushirikiano. Uhusiano wa kibiashara, kidiplomasia, usalama wa mipaka na usafirishaji wa bidhaa kati ya pande hizo umeendelea katika miaka iliyofuata.

Ushirikiano Mpana Bila Kuitambua Rasmi Serikali ya Taliban

Mkanganyiko ambao tahariri hiyo inauangazia upo hapa: Jamhuri ya Kiislamu bado haijaitambua rasmi serikali ya Taliban, lakini wakati huo huo ina kiwango kikubwa cha mahusiano ya kiutendaji na Kabul.

Iran imekabidhi usimamizi wa Ubalozi wa Afghanistan mjini Tehran kwa wanadiplomasia walioteuliwa na Taliban. Aidha, ujumbe mbalimbali kutoka pande zote mbili wamefanya ziara na mikutano huko Tehran na Kabul, huku ushirikiano katika maeneo ya biashara, reli, usafirishaji wa bidhaa, madini, nishati, uhamiaji na masuala ya mipaka ukiendelea kupanuka.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia ilieleza Julai 2026 kwamba kuendeleza uhusiano na Afghanistan hakufungamani na suala la kuitambua rasmi serikali ya Taliban, na kwamba “utambuzi” ni mchakato tofauti wa kisiasa na kisheria.

Hata katika siku za hivi karibuni, maafisa wa kiuchumi wa pande hizo mbili wamefanya mashauriano kuhusu uwekezaji wa Iran katika migodi ya Afghanistan, uzalishaji wa umeme na ujenzi wa reli ya Herat–Mazar-i-Sharif.

Madai Mazito Bila Ushahidi Wazi wa Umma

Sehemu kali zaidi ya tahariri hiyo ni pale ambapo Taliban inatuhumiwa kuwa na mawakala nchini Iran, kuhusishwa na baadhi ya milipuko na kuandaa operesheni dhidi ya wapinzani wake ndani ya miji ya Iran.

Mwandishi pia ameibua maswali kuhusu kuingia kwa wahamiaji wasio na nyaraka nchini Iran na kuibua uwezekano wa kuwepo kwa mawakala wa Taliban miongoni mwao.

Hata hivyo, kwa sehemu hii ya madai, hakuna ushahidi maalumu na unaoweza kuchunguzwa hadharani uliotolewa. Kwa hiyo, madai hayo hayawezi kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa kuhusu Taliban au, hasa, kuhusishwa kwa ujumla na wahamiaji kutoka Afghanistan.

Kuibua swali kuhusu vitisho vya kiusalama ni jambo moja, lakini kuhusisha idadi kubwa ya wahamiaji wa Afghanistan na shughuli za kiusalama za Taliban ni jambo tofauti kabisa, ambalo linahitaji ushahidi mahsusi.

Swali Kuu la Tahariri: Tehran Imepata Nini Hasa Kutokana na Uhusiano Huu?

Kwa ujumla, mwelekeo mkuu wa tahariri hii si kuishambulia Taliban pekee, bali pia kuikosoa sera yenyewe ya Jamhuri ya Kiislamu kuhusu kundi hilo.

Mwandishi anauliza: ikiwa Taliban ina mgogoro na Iran kuhusu suala la haki ya maji, inaweka shinikizo dhidi ya taasisi na uwezo unaohusishwa na Iran pamoja na jamii ya Shia, huku wakati huo huo ikifurahia uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiuchumi na Tehran, basi sera ya Jamhuri ya Kiislamu ya kuendelea kushirikiana na Taliban kwa miaka kadhaa imeleta faida gani kwa maslahi ya muda mrefu ya Iran?

Tahariri hiyo inaita hali hii “vita vya kimya vya Taliban dhidi ya Iran”—kauli kali ambayo baadhi ya hoja zake zinategemea matukio yanayoonekana katika uhusiano wa pande hizo mbili, lakini sehemu nyingine, zikiwemo tuhuma za kuhusika kwa Taliban katika milipuko, mauaji na operesheni za kiusalama ndani ya Iran, bado ziko katika kiwango cha madai ya mwandishi bila ushahidi wa kutosha ulio wazi kwa umma.

Hata hivyo, onyo kuu la tahariri hiyo liko wazi: Tehran haiwezi kuangalia tu ziara za ujumbe, biashara na ushirikiano rasmi, huku wakati huo huo ikipuuza mabadiliko katika mizani ya kijamii, kidini na kisiasa nchini Afghanistan na athari zake kwa maslahi ya muda mrefu ya Iran.