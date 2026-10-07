New York Times: Saudi Arabia Imeingia Tena Katika “Bwawa la Matatizo” la Zamani Katika Mapambano Dhidi ya Ansarullah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – wiki kadhaa kabla ya Ansarullah ya Yemen kuanza kusonga mbele katika maeneo ya hivi karibuni ya pwani ya Bahari Nyekundu na kuwalazimisha maadui wake kurudi nyuma, Luteni Jenerali Tariq Saleh, mmoja wa makamanda wa serikali ya Yemen iliyojiuzulu inayoungwa mkono na Saudi Arabia, aliomba msaada. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kwake ilikuwa wazi kwamba Ansarullah ilikuwa ikilenga kufika katika Mlango wa Bab al-Mandab, mojawapo ya njia muhimu zaidi za majini duniani.

Kwa mujibu wa maafisa watatu wa Yemen, alijaribu kuwaonya washirika wake wenye nguvu nchini Saudi Arabia na Marekani. Takribani asilimia 10 ya biashara ya dunia hupitia katika Mlango wa Bab al-Mandab. Katikati ya vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, Washington na Riyadh zilikuwa na maslahi ya kuzuia Ansarullah kutawala Bab al-Mandab. Hata hivyo, takribani mwezi mmoja uliopita, wakati kundi hilo hatimaye lilipofanikiwa kufanya hivyo, hakuna aliyeweza au aliyekuwa tayari kuwazuia.

Gazeti la New York Times liliandika kwamba ushindi mkubwa wa wapiganaji hao katika kutwaa udhibiti wa Bab al-Mandab, ambao ulitokea katika usiku mmoja uliojaa machafuko na hofu, ulisababisha mlolongo wa matukio yaliyoifanya Yemen iingie katika vita vyenye athari duniani.

Mzozo wa hivi karibuni kati ya Ansarullah na Saudi Arabia ulitokea baada ya kundi hilo, likijibu kile lilichokitaja kuwa ni mzingiro wa Saudi Arabia, kuzuia meli za Saudi Arabia kupita katika Bahari Nyekundu, njia muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta ya nchi hiyo. Baadaye Saudi Arabia ilifanya mashambulizi dhidi ya Yemen kwa lengo la kuvunja mzingiro huo, na hivyo kuchochea tena mapigano mapya baada ya miaka kadhaa.

Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, Saudi Arabia ilikuwa imeiomba Marekani kujiunga na kampeni ya mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen. Hata hivyo, serikali ya Donald Trump ilikataa, ikiepuka kufungua uwanja mpya wa mapigano katika Bahari Nyekundu, na badala yake ikaishia kutoa msaada wa kijasusi kwa operesheni za Saudi Arabia.

Kampeni ya mashambulizi ya Saudi Arabia, inayolenga kusaidia serikali ya Yemen iliyojiuzulu kurejesha maeneo yaliyopotea, imeendelea katika siku za hivi karibuni. Vikosi vinavyoiunga mkono serikali hiyo vimedai kupata mafanikio makubwa; hata hivyo, bado haijulikani iwapo kusonga mbele huko kutaendelea na, endapo kutaendelea, kutasimama wapi.

Kurudia Kinamasi cha Umwagaji Damu cha Miaka Kumi Iliyopita

Serikali ya Saudi Arabia imeahidi kuisaidia serikali ya Yemen kuiondoa Ansarullah; lakini mara ya mwisho ilipochukua jukumu hilo ilikuwa takribani muongo mmoja uliopita, ambapo hatua hiyo iliigeuka kuwa kinamasi cha umwagaji damu kwa Saudi Arabia na vikosi vya muungano wake.

Gazeti hilo la Marekani limeandika kwamba mapigano mapya dhidi ya Ansarullah yanafunza masomo machungu kwa hatua inayofuata ya mzozo. Ushindi wa kundi hilo tarehe 10 Septemba katika eneo la Bab al-Mandab ulionyesha jinsi ambavyo kundi la wapiganaji lilivyoweza kubadilika na kuwa nguvu kubwa yenye teknolojia ya hali ya juu. Pia ulikuwa pigo kubwa kwa serikali ya Yemen na washirika wake wanaoungwa mkono na Saudi Arabia, na ukaonyesha kwamba hawakuweza kupigana kwa umoja, huku wakiwa wamezongwa na migogoro ya ndani.

Gazeti hilo, likirejea mahojiano yake na wanajeshi, maafisa wa jeshi la Yemen na maafisa wa serikali iliyojiuzulu kuhusu kusonga mbele kwa kasi kwa Ansarullah katika ukanda wa pwani ya Bahari Nyekundu, limeandika kwamba simulizi zao zinaonyesha kuwa ushindi wa Ansarullah mwezi uliopita, licha ya kuwa wa kushtukiza, ulikuwa jambo ambalo lingeweza kutabiriwa.

New York Times, ikirejea ombi la kamanda huyo wa Yemen kwa Marekani na Saudi Arabia la kutoa msaada kwa operesheni za vikosi vinavyohusishwa na serikali dhidi ya Ansarullah, iliandika kwamba bado hakuna jibu la uhakika kuhusu iwapo kampeni yoyote ya kijeshi ya kigeni ingeweza kuzuia kusonga mbele kwa kundi hilo.

Muhammad al-Bukhaiti, mmoja wa viongozi wa kisiasa wa Ansarullah, alisema ushindi wa kundi hilo umetokana na maendeleo waliyoyapata katika kipindi cha miaka ya vita katika kuimarisha uwezo wao wa kijeshi.

Kwa mujibu wake, Ansarullah inapigana “kuikomboa Yemen kutoka katika uvamizi”, huku maadui wake wakiwa ni “vibaraka wa Saudi Arabia”. Hata hivyo, wanajeshi wawili wa Yemen waliiambia New York Times kwamba mwishowe wanawawajibisha viongozi wao wasio na uwezo kwa kushindwa huko.

Wachambuzi wanasema kwamba baada ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Ansarullah na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia mwaka 2022, kundi hilo lilitumia kipindi hicho cha utulivu kujiimarisha, kujitegemea zaidi na kupanua silaha zake; wakati serikali ya Yemen haikufanya hivyo.

Serikali ya Yemen ilikuwa imezidi kugawanyika na kudhoofika wakati wa vita, huku ikitegemea washirika wake wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao mara nyingi walikuwa na tofauti na migogoro kati yao.

Gregory Johnson, mtafiti katika Taasisi ya Nchi za Ghuba ya Kiarabu mjini Washington, alisema: